雲林警力挺公益　關懷弱勢洗車送愛心

▲雲林縣警察局發起「雲警挺公益，警車洗車趣」活動，出動5部警用巡邏車到希望工場新設立洗車場，用行動支持弱勢族群朋友。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「身在公門好修行」雲林縣警察局持續加強治安及交通維護工作，更秉持身為人民保母，愛心不落人後之精神，昨（23）日上午發起「雲警挺公益，警車洗車趣」活動，出動5部警用巡邏車，到斗南鎮希望工場新設立洗車場，用行動支持弱勢族群朋友，讓｢雲林波麗士｣的關懷與愛散播出去。

雲林縣警察局長李建民到任後，感受到縣長張麗善對於弱勢團體或貧困家庭的重視，立即指示同仁配合縣政推動之｢防寒、防餓雙B服務計畫｣。逢斗南希望工場新增設洗車服務，即鼓勵警局所屬單位之警用巡邏車及自用車輛外觀如髒汙，有清洗需求時，可以至希望工場洗車打蠟，關懷弱勢送溫情。

此外，又能讓警用車輛光亮如新，提升警察服務專業形象，並期許透過這次「雲警挺公益，警車洗車趣」活動，能發揮拋磚引玉的效果，喚起更多社會大眾與企業對於弱勢偏鄉社福的關愛，共同挹注社會資源，守護雲林縣內的弱勢族群。

雲林縣身心障礙者重建協會總幹事卓中信表示，希望工場成立於2006年9月，以幫助心智障礙者「獨立生活、擁有工作、創造生命價值」為願景目標，提供本縣心智障礙者工作場所，該希望工廠平日有毛巾、茶包、食品產品包裝代工及洗車等工作項目，歡迎公務機關及企業團體有代工需求，可洽詢工廠，一齊守護縣內弱勢族群。

▲雲林縣警察局發起「雲警挺公益，警車洗車趣」活動，出動5部警用巡邏車到希望工場新設立洗車場，用行動支持弱勢族群朋友。（圖／記者蔡佩旻翻攝）