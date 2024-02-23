陣痛期已過！斗六外環道路提升計畫接近完工　縣市首長聯合視察

▲雲林縣政府近年來積極爭取各項前瞻基礎建設，藉由串連社區資源，完備社區以人為本之街道機能。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

內政部國土管理署補助雲林斗六市公所辦理「斗六市外環道路及周邊環境整體提升計畫一、二、三期」經費計新台幣2億8500萬元整，藉計畫建立安全道路及人行活動空間，達到減少轉彎車輛與行人衝突、車流順暢及控制車速，提升安全。雲林縣長張麗善今（23）日上午偕同斗六市長林聖爵視察工程進展。

「外環道路及周邊環境整體提升」改善人行道長度約7公里目前接近完工，縣長張麗善指出，她認同以人為本的人行道設計，但縣內古坑鄉、西螺鎮路幅相較斗六外環道小，人行道完工後反造成當地交通混亂，建議內政部應因地制宜評估。

斗六市公所說明，第一、二期施作範圍是北祥街到西平路，近日即將完工、第三期大學路到成功路口施工進度60%、第四期西平路到雲林溪北岸已於上月完工。斗六市長林聖爵表示，這次透過工程將路口縮減、增設行人庇護島、人行停等區放大、路口行穿線退縮、人行道拓寬兼停車及公共設施帶，改善人行道長度逾7公里。

▲雲林縣長張麗善帶領雲林縣交通工務局團隊，偕同斗六市長林聖爵所率公所團隊視察斗六外環道工程進展。（圖／記者蔡佩旻攝）

市公所公用課長孫旺田表示，這次工程不僅包括道路改善，還考慮到寬頻、瓦斯等公用管線的更新，以避免未來三年內重複開挖，並在12處危險路口架設26支雙向全景攝影機，確保用路人安全。

林聖爵強調，一開始民眾誤以為車道縮減、用路人習慣未改變的陣痛期已過，以人為本的街道設計近日陸續獲得肯定，但沿線從公正派出所至雲林國中仍有3公里未串連，希望縣政府能協助，縣府將於本月29日現勘。

縣長張麗善最後提到，縣府將持續推動道路品質改善規劃，並配合內政部國土管理署推動以人為本之優質生活環境改善人民行走空間，期望透過政府單位、社區及在地居民共同參與，逐步勾勒屬於雲林在地的生活紋理，進而將雲林縣推向「宜居城市」的目標，縮短行人穿越距離。

▲雲林縣長張麗善帶領雲林縣交通工務局團隊，偕同斗六市長林聖爵所率公所團隊視察斗六外環道工程進展。（圖／記者蔡佩旻攝）