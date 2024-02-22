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男車停KTV前未熄火就進入　警眼尖盤查...目視就看到毒品

▲西螺警員查盤孔姓男子發現持有K他命，依違反毒品危害防制條例函送偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺警員查盤孔姓男子發現持有K他命，依違反毒品危害防制條例函送偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺警分局為防制聚眾鬥毆，持續於轄區內易滋事場所編排定點守望勤務，日前西螺所警員執行勤務接近下崗返所時間時，突發現一輛自小客隨意停放於KTV門口，警員敏銳察覺該車駕駛形跡可疑旋即上前查看，嗅到駕駛人身上一絲異味，盤查確定其持有第三級毒品愷他命，將該名男子依法函送偵辦並針對毒品朔源偵辦。

▲西螺警員查盤孔姓男子發現持有K他命，依違反毒品危害防制條例函送偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺警員查盤孔姓男子發現持有K他命，依違反毒品危害防制條例函送偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺警分局說明，2月19日西螺所警員林宸瑋及張文豪執行2時至4時守望勤務，於3時40分許見一名20多歲男子駕車，將車輛隨意停放且未熄火便進入KTV。2員察覺可疑上前盤查，透過擋風玻璃目視發現車內有K盤及罐裝愷他命(毛重10.18克)等物，確定該男子涉嫌違反毒品危害防制條例；立即依法查扣違禁品等相關證物，並製作涉嫌人筆錄，全案依法偵辦並向上溯源。

▲西螺警員查盤孔姓男子發現持有K他命，依違反毒品危害防制條例函送偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林宸瑋執勤認真屢破刑案，於去年榮獲警政署112年全國模範警察之殊榮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺警分局警員林宸瑋為警察專科學校第31期，於2015年返鄉服務執勤認真屢破刑案，對於打擊犯罪很有心得，並於去年榮獲警政署112年全國模範警察之殊榮。警員張文豪為警察專科學校第36期，於2020年至西螺派出所報到服務至今，執勤認真負責，不論是協助排除拋錨車輛，或是護送迷失長者反家均熱忱以待，亦曾因協尋遺失物獲民眾公開表揚。

▲西螺警員查盤孔姓男子發現持有K他命，依違反毒品危害防制條例函送偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警員張文豪執勤認真負責，亦曾因協尋遺失物獲民眾公開表揚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺警分局長閻百川強調，同仁執勤認真辛勞，於深夜時間擔服守望勤務查獲毒品案，展現警方除惡務盡的精神。另為了防制聚眾鬥毆，警方針對治安熱點、易發生聚眾案件及幫派組合圍事等易滋事場所，除了編排守望勤務，亦持續強化臨檢取締、路檢攔查等攻勢勤務，遏制不法分子蠢動。

▲西螺警員查盤孔姓男子發現持有K他命，依違反毒品危害防制條例函送偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺警員查盤孔姓男子發現持有K他命，依違反毒品危害防制條例函送偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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