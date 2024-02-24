華人無國界教師學會徒步進「新北極偏學校」　在烏來最深處

▲學會徒步前往新北市唯一極偏學校「德拉楠民族實驗小學」。（圖／華人無國界教師學會提供，下同）

生活中心／綜合報導

2015年聯合國發表《翻轉世界：2030年永續發展議程》，期盼全球團結一起消除貧窮饑餓，實現尊嚴、公正、包容的社會。17項「永續發展目標(SDGs)」中，與「弱勢教育」最密切的是第四項：確保有教無類、公平及高品質的教育，支持偏鄉貧窮地區的孩子。

「華人無國界教師學會」於2018年成立，實踐SDG4的具體作法是「北極星專案」，針對教育資源缺乏者--偏遠地區及非山非市學校及身心障礙或高風險家庭的弱勢學生，提供課輔、社團、才藝、特教、心輔等設備及經費，並補充所需師資（統稱「北極星教師」）。

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為讓更多人了解及支持SDG4，學會預計於民國113-115年展開「徒步·環島·偏鄉」活動。將「華人無國界教師學會」長期贊助20幾所偏鄉學校走一遍，串連起來就是一個環島地圖。如：新北市烏來區德拉楠民族實驗小學（極偏）、新北市雙溪區柑林國小（特偏）、新竹縣五峰鄉五峰國中（偏遠）、苗栗縣泰安鄉梅園國小（極偏）、台南市南化區南化國中（特偏）、屏東縣獅子鄉丹路國小（極偏）、台東縣綠島鄉綠島國中（特偏）等。

透過「徒步」更能體會偏鄉的遙遠與艱困，體驗交通不便、自然災害、經濟劣勢、師資短缺、教學困境、單親及隔代教養等處境。透過影像報導讓偏遠地區學校的需求被看見，獲得需要的援助，經費全數用於「北極星專案」。

首發站是2/21及 2/22，徒步前往新北市唯一極偏學校「德拉楠民族實驗小學」，位於烏來區的最深處，靠近宜蘭和桃園（大家對宜蘭福山植物園應不陌生），從烏來老街到福山部落蝴蝶公園有17.6公里。本會的行程從信賢派出所出發，經過內洞國家森林遊樂區，繼續往下盆部落，均為無大眾運輸之山區產業道路，到德拉楠小學，有11公里。此次壯行共11位報名，花了四個小時全員全程走完。

2/21晚上有6位留下來，住在學校圖書室的木頭地板上（校長幫忙準備了床墊）。第二天早上跟孩子一起吃早餐、參觀教學、與師生互動。十點多前往學校附近的蝴蝶公園，溪流、大山、空氣、花草、蝴蝶，種種的美好實非言語所能形容。

開車前往「偏遠」、「特偏」、「極偏」學校都已非常遙遠，何況徒步？在偏遠地區任教的校長主任才知道，十幾公里並不算遠，還可以更勇敢一點。經過徒步加上晚上住宿才知，偏鄉有許多珍貴美好的事物，如自然風光、空氣清新、居民純樸，相對也發現產業發展及經濟太差的困境，造成父母外出工作、孩子缺乏關懷指導。所以學校非常關心當地的發展，有足夠的產業，家長才能回流建設自己的社區、照顧自己的孩子。所以學校不僅是文化及知識中心，也是改善社區環境、保護當地生態、傳承在地文化的堡壘。

學會可提供的不僅是提升孩子自信的課業、才藝、體育等經費與師資，更要讓多一些人了解偏鄉的困境而永續支持。大環境如少子化以及師資不足難題，在偏鄉更加嚴重，需要更多人以「公益」及「熱血精神」來分擔。