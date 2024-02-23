「受天宮結界」亂停車妨礙施工...慘被鷹架包圍　民眾拍照朝聖

記者蔡佩旻／雲林報導

許多駕駛人難免遇到需要臨時停車的狀況，大多數有禮貌的人會在擋風玻璃下方留下聯繫電話，以避免擋到他人出入時可被通知移車，但一輛自小客車昨天停放在雲林斗六受天宮廣場後，當地要進行鐵皮屋施工，但卻聯繫不上車主，工人只好把鷹架直接架在車子周邊，像是把車子當成猛獸關進籠子，引起附近民眾圍觀拍照。

▲斗六一名汽車駕駛臨停車輛未留電話，遇上地方需要施工遭到鷹架直接「設置結界」，成為奇觀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

網友在地方社團貼文「打造知名地標：受天宮結界」停車不留電話，妨礙到施工作業，所以工班直接用結界幫您封印起來了，還強調旁邊有付費停車格，歡迎多加利用。底留言不乏拍手叫好的，也有留言「專屬防盜鷹架車格」、「我感覺到一股強大的負面能量被圍困在結界裡面」、「結界封印起來！」，更有網友特地下車拍照「路過朝聖一下」，引起熱烈討論。

▲網友看到臉書貼文特地前往拍照打卡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六受天宮宮主余志峯表示，因籌備元宵節攻砲城活動，需提前架設活動舞台，廟方聯繫不上車主，因工人及建材都已進場不得已才會直接施工，並在車輛前方留下一處出口，以方便車主可以直接開出去，並沒有完全擋住。

▲聯繫不上車主，工人直接在車旁搭鷹架。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

余志峯說，平常廟前廣場都是有開放民眾停車，這次是因為活動安全需要控制範圍才不能停車，希望民眾有停車需求可以在車上留下聯繫電話，以方便突發狀況能找到人移車。

▲廟方在車輛前方有留下出口，方便車主回來時可以順利將車子開出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲網友在地方社團貼文「打造知名地標：受天宮結界」停車不留電話。（圖／記者蔡佩旻翻攝）