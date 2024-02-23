　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

葉片枯黃植株長不大！雲林玉米田慘況擴散中　確診原因曝光

▲土庫鎮公所呼籲，天氣溫暖乾燥，正適合薊馬繁殖，農民應隨時注意天氣變化，並把握時機防治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲藍色圈處為薊馬蟲體。（圖／翻攝自農業部台南區農業改良場官網）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣土庫鎮日前接獲農民反映玉米田區出現葉片枯黃、植株長不大且有大面積擴散，用藥後也無法改善情形，鎮長陳特凱第一時間立即請農業課邀請台大虎尾分院鋤禾館李宗翰植物醫生會同農民於昨（22）日進行田間勘查，經確診是薊馬在田間傳播病毒危害玉米所造成。

▲土庫鎮公所呼籲，天氣溫暖乾燥，正適合薊馬繁殖，農民應隨時注意天氣變化，並把握時機防治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台大虎尾分院鋤禾館李宗翰植物醫生會同農民進行田間勘查，經確診是薊馬在田間傳播病毒危害玉米所造成。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

植物醫師李宗翰說明，近日天氣溫暖乾燥，正適合薊馬繁殖，農民應隨時注意天氣變化，並把握時機防治，採「預防勝於治療」的原則，在危害初期先行抑制薊馬族群密度，降低病害傳播，減少後續用藥成本及經濟損失。

李宗翰同時向在場農民宣導正確用藥觀念，務必使用合法上市農藥，一般傍晚施用農藥效果會比清晨好；另外也提醒農民善用政府資源，每年可免費送檢土壤一次，了解田區特性選擇適合肥料，以達事半功倍成效，因土庫及鄰近虎尾地區土壤屬稍微偏鹼性，建議農友施用稍微偏酸性之肥料，以達平衡土壤PH值，更適合農作物生長。

▲土庫鎮公所呼籲，天氣溫暖乾燥，正適合薊馬繁殖，農民應隨時注意天氣變化，並把握時機防治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲鎮長陳特凱接獲農民反映玉米田區出現疑似蟲害情況，第一時間立即請農業課邀請台大虎尾分院鋤禾館李宗翰植物醫生會同農民現勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

土庫鎮鎮長陳特凱表示，雲林縣政府已聘請植物醫師分駐於部分農會及公所，農民如有植物病蟲害診斷、栽培管理或用藥相關疑問，可洽台大虎尾分院的鋤禾館及雲林縣動植物防疫所，即時診斷與正確用藥，以提供大眾安心無慮的農產品。

▲土庫鎮公所呼籲，天氣溫暖乾燥，正適合薊馬繁殖，農民應隨時注意天氣變化，並把握時機防治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲土庫鎮公所呼籲，農民應隨時注意天氣變化，並把握時機防治蟲害。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林耕耘機上路「留下滿路泥巴」　害女騎士慘摔多處擦傷

►「受天宮結界」亂停車妨礙施工...慘被鷹架包圍　民眾拍照朝聖

►男車停KTV前未熄火就進入　警眼尖盤查...目視就看到毒品

►西螺福興宮與臺灣吧合作推「翠茶燈龍」　首度亮相超吸睛

►快訊／雲林下架4956包蘇丹紅蝦味先！曝同批產品效期　買到的人快退

ET快訊
快訊／遭攔車狂刺！男倒臥駕駛座　傷重不治
小姊妹昏迷指數僅3！家境清寒　縣府開設捐款專戶
快訊／「新沙洞老虎」突身亡　享年40歲
藍委質詢砲火猛！陳建仁插不上話　韓國瑜當「公道伯」這樣說
半套店「救了他蛋蛋」　小姐一摸：不對勁！25歲男罹睪丸癌
快訊／中職熱身賽辦在台北大巨蛋　票價出爐
女版晚安小雞！自導自演　涉案3人放警察鴿子
被撞前畫面曝！大姊幫弟弟拿餐袋　頻回頭照顧弟妹

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

能源公司全額資助　嘉基提供球員專業運動醫療防護與治療

「再見了～鴨」 向小鴨說再見！高雄燈會倒數2天　高市府邀大家到港灣say goodbye

台東元宵節活動逾20場　炮炸寒單爺及體驗活動...23日起登場

葉片枯黃植株長不大！雲林玉米田慘況擴散中　確診原因曝光

機車騎到一半竟火燒車　急報警速撲滅虛驚一場

桃園購物節年節加碼抽！eMOVING電動機車得主喜出爐

台電嘉義區處協助慈善團體關懷弱勢　捐款物資銀行　

台東縣府再啟動青年暑期職場體驗

嘉義縣運動館開放民營　「合理租金+設備升級」吸引廠商投標

響應綠色校園節約能源　台電嘉義區國中小學節能宣導 　

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

台灣生活成本遠高於美國　男揭買房購物對照差很大

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

遭1.1萬伏特電擊！台電30歲工程員插管搶命　驚悚爆閃瞬間曝

Twitch怪物新人被停權！小號運動內衣熱舞「失誤露出」粉絲哭了

能源公司全額資助　嘉基提供球員專業運動醫療防護與治療

「再見了～鴨」 向小鴨說再見！高雄燈會倒數2天　高市府邀大家到港灣say goodbye

台東元宵節活動逾20場　炮炸寒單爺及體驗活動...23日起登場

葉片枯黃植株長不大！雲林玉米田慘況擴散中　確診原因曝光

機車騎到一半竟火燒車　急報警速撲滅虛驚一場

桃園購物節年節加碼抽！eMOVING電動機車得主喜出爐

台電嘉義區處協助慈善團體關懷弱勢　捐款物資銀行　

台東縣府再啟動青年暑期職場體驗

嘉義縣運動館開放民營　「合理租金+設備升級」吸引廠商投標

響應綠色校園節約能源　台電嘉義區國中小學節能宣導 　

能源公司全額資助　嘉基提供球員專業運動醫療防護與治療

被玉女歌手控詐騙提告千萬！　小蟲「現身」為周蕙激動爆淚

一濕足成千古恨！99%媽咪都有的痛　好市多神物　全家真滿意!

薛瑞元沙啞備詢！　「暖男院長」韓國瑜心疼皺眉：薛部長坐著好不好

窮小子「娶到500萬老婆」　結婚7年超悲慘！岳父嗆：吃軟飯廢物

陳重廷對西武99號村田怜音印象深刻　身材高大還有靈活身手

陸對台工作會議召開　王滬寧：掌握實現統一「戰略主動」

蔡沐妍告訴女兒「不能騎大象」　被反問1句話答不出：對啊為什麼？

新材質球衣「太透」引民怨　大聯盟官方允諾將改善

快訊／男攔車理論突持刀狂刺！台南前里長倒臥駕駛座　傷重不治

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

即／畫面曝！男子帶武士刀衝學校

獨／台中驚傳家長帶刀、球棒進國小

即／家長帶武士刀衝國小　校方回應了

網傳多組「當紅韓團」4月齊聚高雄開唱

盧秀燕、蔣萬安同聲　不會競爭、只有合作

開箱全國首輛「台灣燈會自駕車」

朴子醫院攜手敏惠護校產學合作

紐崔萊日月潭環湖路跑賽2／25登場

即／女大生墜樓曝屍94小時才被發現

衛福部南投醫院走入社區提供弱勢義診

交岔路口事故多　屏東警加強締違規車輛

新北新莊中港大排光雕3/1起登場

西螺福興宮與臺灣吧合作　推「翠茶燈龍」超吸睛

92歲夫妻同年同月生、同年同月辭世

更多熱門

相關新聞

亂停車妨礙施工被鷹架包圍　民眾拍照朝聖

亂停車妨礙施工被鷹架包圍　民眾拍照朝聖

許多駕駛人難免遇到需要臨時停車的狀況，大多數有禮貌的人會在擋風玻璃下方留下聯繫電話，以避免擋到他人出入時可被通知移車，但一輛自小客車昨天停放在雲林斗六受天宮廣場後，當地要進行鐵皮屋施工，但卻聯繫不上車主，工人只好把鷹架直接架在車子周邊，像是把車子當成猛獸關進籠子，引起附近民眾圍觀拍照。

耕耘機上路「留滿路泥巴」害女騎士慘摔

耕耘機上路「留滿路泥巴」害女騎士慘摔

張麗善拜會「雲林女婿」韓國瑜！　提3訴求盼推動地方發展

張麗善拜會「雲林女婿」韓國瑜！　提3訴求盼推動地方發展

男車停KTV前未熄火就進入　警目視就看到毒品

男車停KTV前未熄火就進入　警目視就看到毒品

快訊／台南學甲農會倉庫火警！疑風乾機故障

快訊／台南學甲農會倉庫火警！疑風乾機故障

關鍵字：

玉米薊馬蟲害雲林土庫鎮植物醫師李宗翰土庫鎮長陳特凱

讀者迴響

熱門新聞

阿伯有事沒接送！彰化3姊弟放學慘遭休旅車撞飛

警專女學生被強制驗尿　5星飯店貼毒趴照辯：是鹽巴

傳播妹遭火鍋毀容！連私密處也燙傷　女經紀僅判刑8月

警專生開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

唐吉訶德驚見「史上最強小廢物」　網笑：無人可超越

晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」

嫩模揭「波霸杯富商」5年1億性愛合約　控隱瞞已婚趁醉性侵

女中士約砲人夫排長　逢甲門口下跪洗門風

跟Toyz爆熱戀「篠崎泫深夜崩潰發聲」

3姊弟遭撞命危！阿伯「眼睛開刀」1天沒接遇劫

即／彰化9歲妹昏迷指數降為3！　彰基：承擔所有醫療費用

獨／家長帶武士刀到校談判　師生驚魂1.5hrs

快訊／黃品源55歲爆再婚「娶俄羅斯美女」新娘身份曝光

選哪隻貓咪超準心測！看透你內心深處的隱藏屬性

關韶文離開台灣！

更多

最夯影音

更多
魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面