葉片枯黃植株長不大！雲林玉米田慘況擴散中　確診原因曝光

▲藍色圈處為薊馬蟲體。（圖／翻攝自農業部台南區農業改良場官網）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣土庫鎮日前接獲農民反映玉米田區出現葉片枯黃、植株長不大且有大面積擴散，用藥後也無法改善情形，鎮長陳特凱第一時間立即請農業課邀請台大虎尾分院鋤禾館李宗翰植物醫生會同農民於昨（22）日進行田間勘查，經確診是薊馬在田間傳播病毒危害玉米所造成。

▲台大虎尾分院鋤禾館李宗翰植物醫生會同農民進行田間勘查，經確診是薊馬在田間傳播病毒危害玉米所造成。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



植物醫師李宗翰說明，近日天氣溫暖乾燥，正適合薊馬繁殖，農民應隨時注意天氣變化，並把握時機防治，採「預防勝於治療」的原則，在危害初期先行抑制薊馬族群密度，降低病害傳播，減少後續用藥成本及經濟損失。

李宗翰同時向在場農民宣導正確用藥觀念，務必使用合法上市農藥，一般傍晚施用農藥效果會比清晨好；另外也提醒農民善用政府資源，每年可免費送檢土壤一次，了解田區特性選擇適合肥料，以達事半功倍成效，因土庫及鄰近虎尾地區土壤屬稍微偏鹼性，建議農友施用稍微偏酸性之肥料，以達平衡土壤PH值，更適合農作物生長。

▲鎮長陳特凱接獲農民反映玉米田區出現疑似蟲害情況，第一時間立即請農業課邀請台大虎尾分院鋤禾館李宗翰植物醫生會同農民現勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

土庫鎮鎮長陳特凱表示，雲林縣政府已聘請植物醫師分駐於部分農會及公所，農民如有植物病蟲害診斷、栽培管理或用藥相關疑問，可洽台大虎尾分院的鋤禾館及雲林縣動植物防疫所，即時診斷與正確用藥，以提供大眾安心無慮的農產品。

▲土庫鎮公所呼籲，農民應隨時注意天氣變化，並把握時機防治蟲害。（圖／記者蔡佩旻翻攝）