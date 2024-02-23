雲林耕耘機上路「留下滿路泥巴」　害女騎士慘摔多處擦傷

▲雲林耕耘機作業完後沒清洗就上路，造成機車騎士輾過泥土摔倒，四肢多處擦挫傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

春耕期間，農村常見農用機具於田間耕作後直接開上道路，農機上的泥濘則沿路掉落，泥塊不僅會釀成機車滑倒，乾掉也會造成揚塵空污。二崙鄉21日發生一件因泥土污染路面，導致女騎士摔車，造成白嫩的雙腳多處擦挫傷，警方接獲民眾反映後，循線找到把未清耕耘機開上路的代耕業者，依規定處理並通報環保局裁處。

▲雲林耕耘機沒清洗就上路，造成機車騎士輾過泥土摔倒，四肢多處擦挫傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

一名謝姓女騎士21日下午騎乘機車行經二崙鄉雲33鄉道，因農耕後的耕耘機夾帶大量爛泥，沒有清洗直接開上路並且卻沿路掉落，車輪輾到泥土後失控摔倒，造成四肢多處擦挫傷。就醫包紮後向警方反映路況造成危險情事，西螺警分局獲報後立即派員前往案發現場調查。

西螺警分局今（23）日說明，二崙分駐所至現場勘查，並循路面污染痕跡鎖定泥土來源，進一步確認業者身分。依據目前法令，農耕機具夾帶泥土污染路面行為，環保局可依「廢棄物清理法」處行為人新台幣1200元以上至6000元以下罰鍰，如果因此致人受傷尚需負擔民事及刑事責任。

西螺警分局分局長閻百川也呼籲，農民朋友及農機代耕業者於田間作業後，應「先清洗再上路」，避免泥土散落道路發生交通事故，地主亦應善盡監督之職共同維護良好安全的道路環境，如有用路人發現大量泥塊影響交通安全，可通報警方其前往查處。

▲▼警方獲報前往現場循線查出代耕業者依法處理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）