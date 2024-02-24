美女選手球場練揮桿　「普信男」硬要場邊指導：我20年經驗耶

▲職業女高爾夫球手鮑爾在球場練球時，被一名男子「男性說教」。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

英國職業女高爾夫球手鮑爾（Georgia Ball）21日在TikTok秀出影片，還原自己在球場練習時，被一名男性「貼心指導」她的揮桿動作，而影片中的荒唐對話，也激怒網友群起撻伐，紛紛斥責這種典型的「男性說教」現象。

據BBC報導，鮑爾是利物浦26歲的職業女高爾夫球手，同時也是職業高爾夫球手協會（PGA）的成員，擁有超過15年的高爾夫經驗。她經常在TikTok與網友們分享自己練球的紀錄影片，收穫不少粉絲喜愛，但她21日發布的最新影片，卻因為一段插曲引發網友熱議。

原來，當時鮑爾正在球場練習揮球，不料一名男子卻突然插話，「不好意思，你不應該這麼揮桿」，並對鮑爾進行了一些「指導」。起初，鮑爾禮貌地解釋她正在進行揮桿變化的練習，但男子卻堅持要她按自己的指示進行訓練。

在男子強硬的態度下，傻眼的鮑爾只能照做，並打出一記又直又遠的好球。這時，男子炫耀道，「看到了嗎？這樣好多了，你應該這樣揮球」，讓鮑爾相當無奈。她試圖再次解釋她的練習目的，卻被男子打斷，並聲稱自己已經打了20年的高爾夫球，只需要照他的指示去做即可。

這段長達90秒的影片曝光後，瞬間引起了網友熱議。不少人紛紛表示，這就是典型的「男性說教」（mansplaining），「如果是我的話，肯定沒有辦法忍受」。鮑爾隨後回應指出，她承認當時的情況雖然很尷尬，但她覺得對方應該是蠻正面的，不會放在心上。

至於有網友建議鮑爾應該直接告訴男子她的身份，鮑爾則表示，她當下實在是太震驚並感到「無言以對」，因此才不知道該如何處理這種「男性說教」的事，「但我現在回想起來覺得蠻有趣的，其實多數高爾夫球手都會互相幫助啦！」