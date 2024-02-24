　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美女選手球場練揮桿　「普信男」硬要場邊指導：我20年經驗耶

▲▼職業女高爾夫球手鮑爾在球場練球時，被一名男子「男性說教」。（圖／翻攝自TikTok）

▲職業女高爾夫球手鮑爾在球場練球時，被一名男子「男性說教」。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

英國職業女高爾夫球手鮑爾（Georgia Ball）21日在TikTok秀出影片，還原自己在球場練習時，被一名男性「貼心指導」她的揮桿動作，而影片中的荒唐對話，也激怒網友群起撻伐，紛紛斥責這種典型的「男性說教」現象。

據BBC報導，鮑爾是利物浦26歲的職業女高爾夫球手，同時也是職業高爾夫球手協會（PGA）的成員，擁有超過15年的高爾夫經驗。她經常在TikTok與網友們分享自己練球的紀錄影片，收穫不少粉絲喜愛，但她21日發布的最新影片，卻因為一段插曲引發網友熱議。

原來，當時鮑爾正在球場練習揮球，不料一名男子卻突然插話，「不好意思，你不應該這麼揮桿」，並對鮑爾進行了一些「指導」。起初，鮑爾禮貌地解釋她正在進行揮桿變化的練習，但男子卻堅持要她按自己的指示進行訓練。

@georgiagolfcoach Can you believe he said this? #golf #golfswing #golflife #golftok #golftiktok #golfer #golfing #golfgirl #golfpro #golftips #golfclub #drivingrange ♬ original sound - Georgia Ball Golf

在男子強硬的態度下，傻眼的鮑爾只能照做，並打出一記又直又遠的好球。這時，男子炫耀道，「看到了嗎？這樣好多了，你應該這樣揮球」，讓鮑爾相當無奈。她試圖再次解釋她的練習目的，卻被男子打斷，並聲稱自己已經打了20年的高爾夫球，只需要照他的指示去做即可。

這段長達90秒的影片曝光後，瞬間引起了網友熱議。不少人紛紛表示，這就是典型的「男性說教」（mansplaining），「如果是我的話，肯定沒有辦法忍受」。鮑爾隨後回應指出，她承認當時的情況雖然很尷尬，但她覺得對方應該是蠻正面的，不會放在心上。

至於有網友建議鮑爾應該直接告訴男子她的身份，鮑爾則表示，她當下實在是太震驚並感到「無言以對」，因此才不知道該如何處理這種「男性說教」的事，「但我現在回想起來覺得蠻有趣的，其實多數高爾夫球手都會互相幫助啦！」

ET快訊
這群人尼克到新加坡生活！「孩學費一學期30萬」分析5不同
快訊／台中「百戶大停電」！民眾元宵慘困家中
快訊／菜䔕餅也用到蘇丹紅辣椒粉！銷往全聯　北市衛生局急追下架
快訊／大甲媽祖遶境日期出爐！
星級飯店「下殺2.5折」爽住　免費送2000元餐飲紅包
不是蛋餅！他曝早餐店「1餐點」超鬼　大票狂讚：每周都要吃
台灣10種「最乾淨」蔬菜！　2款已四年都上榜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新娘婚禮上喝醉！緊擁伴娘深情熱吻　新郎氣炸離婚：舌頭都伸到喉嚨了

造假砸蛋！星國爆乳網紅「賣原味屁」大賺　洗澡水一罐破萬元台幣

美女選手球場練揮桿　「普信男」硬要場邊指導：我20年經驗耶

台積電熊本廠今開幕！　《晶片戰爭》作者：將鞏固台日關係

剛要咬第2口！海鷗「俯衝襲擊」搶食　她嘴唇瞬間破裂爆血

玩具車時速飆破148公里！　大學生「超狂改造」破金氏世界紀錄

熊本小鎮空前繁榮！　計程車司機「收入翻倍」嗨喊：台積電是神

總統選舉新戰場！美兩黨支持體外受孕　民主黨再控共和黨侵害生育權

酒醉後開車追男友！加州名媛狂飆撞死2童　謀殺罪成立恐被關34年

俄烏開戰滿2年！4西方領袖搭火車到訪基輔　重申對烏克蘭支持

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

妹子討厭別人叫她洪婕菡　要求4聲變2聲：我說的算！

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

彰化3姊弟過馬路被撞飛　姊腦傷嚴重「昏迷指數3」

22年沒人住！　內湖華廈「新案賣到中古」突7.3億淪法拍

現場直擊！甜茶「近距離寵粉自拍」！　《沙丘2》導演.奧斯汀親切跟台灣打招呼

《大嘻哈2》冠軍阿跨面賣車換現金　募資發片被罵詐騙「有點委屈」

新娘婚禮上喝醉！緊擁伴娘深情熱吻　新郎氣炸離婚：舌頭都伸到喉嚨了

造假砸蛋！星國爆乳網紅「賣原味屁」大賺　洗澡水一罐破萬元台幣

美女選手球場練揮桿　「普信男」硬要場邊指導：我20年經驗耶

台積電熊本廠今開幕！　《晶片戰爭》作者：將鞏固台日關係

剛要咬第2口！海鷗「俯衝襲擊」搶食　她嘴唇瞬間破裂爆血

玩具車時速飆破148公里！　大學生「超狂改造」破金氏世界紀錄

熊本小鎮空前繁榮！　計程車司機「收入翻倍」嗨喊：台積電是神

總統選舉新戰場！美兩黨支持體外受孕　民主黨再控共和黨侵害生育權

酒醉後開車追男友！加州名媛狂飆撞死2童　謀殺罪成立恐被關34年

俄烏開戰滿2年！4西方領袖搭火車到訪基輔　重申對烏克蘭支持

溪北六興宮正黑面三媽起駕　前進馬來西亞文化參訪交流活動

2023賣出135萬輛新車！飛雅特連3年蟬聯Stellantis集團最暢銷品牌

這群人尼克到新加坡生活！　「小孩學費一學期30萬」分析5不同

快訊／台中太平區「百戶大停電」整片陷漆黑！民眾元宵慘困家中

菜䔕餅也用到蘇丹紅辣椒粉！銷往全聯福利中心　北市衛生局急追下架

台鋼雄鷹8投壓制兄弟僅被敲4安　林家鋐陽春砲、5比2獲勝

陸方與漁工家屬首次查看翻覆漁船　仔細錄影還丈量達30分鐘

會噴乾冰的蒸氣火車頭　搭嘉義五分車品嘗在地觀光特產

大甲媽九天八夜遶境日期出爐！4月5日子時起駕

新娘婚禮上喝醉！緊擁伴娘深情熱吻　新郎氣炸離婚：舌頭都伸到喉嚨了

一包不到11元 東森幣折後最低897元

國際熱門新聞

H級無罩網美台上熱舞！　她媽媽幫忙拍的

被特斯拉棄單4000顆派　矽谷烘焙店稱損失50萬

23歲櫻花妹懷孕入住旅館「退房肚子卻消風」

輝達飆逾16%登「美股之最」　道瓊漲456點破39000點大關

台積電進駐熊本　地價飆漲「2萬→20萬」

台積電進駐　熊本百貨「新竹米粉」熱賣

男罹癌仍要找小三　服抗癌劑配壯陽藥

即／台積電熊本二廠　日本拍板補助7320億日圓

收入翻倍！熊本計程車司機嗨喊「台積電是神」

人妻賣淫「讓老公抽成」爽賺

彭博：台積電熊本廠3件事「歐美難複製」

手錶停在「廣島原子彈爆炸一刻」98萬拍賣成交

星國爆乳網紅「賣屁」大賺　洗澡水破萬台幣

美軍阿帕契直升機「訓練時墜毀」釀2死

更多熱門

相關新聞

再槓小粉紅！英鋼琴家穿「青天白日」挺台

再槓小粉紅！英鋼琴家穿「青天白日」挺台

英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）此前在車站直播彈奏時，突遭一群中國「小粉紅」騷擾，要求他停止拍攝。這起事件不僅在網上引發熱議，更令卡瓦納生出逆反心理，多次作出反擊行動表達抗議，這次他更直接將台灣國旗穿上身，來表達「挺台」立場。

英國制裁俄國軍事供應鏈3中企入列　陸使館：堅決回擊

英國制裁俄國軍事供應鏈3中企入列　陸使館：堅決回擊

郭雪芙暫退演藝圈3個月近照曝光

郭雪芙暫退演藝圈3個月近照曝光

情侶「大頭貼機內」吞吐　路人扯布簾全曝光

情侶「大頭貼機內」吞吐　路人扯布簾全曝光

威廉王子罕見發聲　呼籲以哈停火

威廉王子罕見發聲　呼籲以哈停火

關鍵字：

英國高爾夫球Georgia Ball男性說教mansplaining

讀者迴響

熱門新聞

服刑父探視「爸爸來了」女兒心律出現反應　

新莊賓士車暴衝！女外送員「頭破腳變形」慘死

才剛辦婚禮！作家H深夜拋分手宣言

汪小菲「宣布今年再婚」台網紅女友！

元宵節15禁忌　吃湯圓敲碗會破財

即／台東龍過脈3歲失蹤女童「已找到遺體」

3姊弟遇劫命危！台中監獄最速件核准爸爸探視

第一女優吳夢夢想退休「月收曝光」：入不敷出

元宵節12禁忌曝　命理師警告：做錯1事恐窮整年

2月底「超強運三星座」熬出頭！

和米可白戀愛ing！　孫綻默認戀情：是很聊得來的朋友

綜藝大哥電視台激戰女星！「啪啪聲狂響」震撼一幕曝

陳珮甄爆遭作家H封鎖

Coser文昌廟詛咒考生落榜被炎上　刪文道歉

瞬間畫面曝！賓士衝路邊外送員卡車底慘死

更多

最夯影音

更多
台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起
懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

妹子討厭別人叫她洪婕菡　要求4聲變2聲：我說的算！

妹子討厭別人叫她洪婕菡　要求4聲變2聲：我說的算！

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面