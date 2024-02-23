英國制裁俄國軍事供應鏈「3中企入列」　陸使館強硬回：堅決回擊

▲中國駐英國大使館。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

俄羅斯全面侵略烏克蘭將滿兩年之際，英國宣布制裁總計52名個人與實體，包括3家中國企業，其中一家為北京麥克普特無人飛行器控制系統有限公司。對此，中國駐英國大使館回應，中國在烏克蘭問題上始終秉持客觀公正立場，積極致力於勸和促談。任何損害中國利益的行徑都將遭到中方堅決回擊。

英國外交大臣卡麥隆當地時間22日宣布，針對支持俄羅斯總統普丁在烏克蘭非法戰爭的個人和企業，實施50多項新制裁。 卡麥隆說，「我們的國際經濟壓力意味俄羅斯無法承受這種非法入侵。我們的制裁使普丁失去了他迫切需要的資源，去資助他苦苦掙扎的戰爭。」

根據公開資料，北京麥克普特無人飛行器控制系統有限公司研發、生產無人機控制和發動系統，並代理俄羅斯開發的STA無人機控制系統。英國外交部指出，在烏克蘭戰場發現俄羅斯武裝部隊使用「北京麥克普特」（Beijing MicroPilot）生產的無人機發動裝置。

另外2家遭制裁的中企是香港「超達科技」（Finder Technology）以及位於深圳的「巨航航空科技」。這些公司被控向俄羅斯提供已名列制裁清單的電子產品。

23日，中國駐英國大使館發言人回應，中國在烏克蘭問題上始終秉持客觀公正立場，積極致力於勸和促談，推動政治解決。英方對有關企業的制裁是毫無國際法依據的單邊主義行徑，我們堅決反對。

他表示，「中國將採取必要措施，堅決維護中國企業正當合法權益。我們正告英方，任何損害中國利益的行徑都將遭到中方堅決回擊。」