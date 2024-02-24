英鋼琴家反擊值拉滿！穿上「青天白日」再槓小粉紅　力挺台灣網嗨爆

▲卡瓦納被小粉紅騷擾後，展開了一系列反擊行動，24日更直接將台灣國旗穿上身表示挺台立場。（圖／翻攝自Facebook、YouTube）

記者葉睿涵／編譯

英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）此前在車站直播彈奏時，突遭一群中國「小粉紅」騷擾，要求他停止拍攝。這起事件不僅在網上引發熱議，更令卡瓦納生出逆反心理，多次作出反擊行動表達抗議，這次他更直接將台灣國旗穿上身，來表達「挺台」立場。

這一系列事件必須追溯到1月份的一起糾紛。當時，卡瓦納正在倫敦聖潘克拉斯車站（St Pancras International）彈琴，不料一群手持五星紅旗的中國「小粉紅」卻突然上前，以保護肖像權為由，要求卡瓦納停止拍攝，雙方隨後爆發口角，而現場的紀錄畫面也在網上引發熱議。

事後，卡瓦納多次重返現場，以激進行為對小粉紅展開反擊。他不僅在車站拿出「小熊維尼玩偶」和「維尼畫像」諷刺中國，甚至還高舉超巨大的中華民國國旗，表達「挺台」立場。

2月24日，卡瓦納展開了新一波反擊行動，在Facebook上傳自己穿著印有台灣「青天白日滿地紅」國旗的黑色上衣，以英文寫道，「今晚在車站炫耀我的新T恤。」（Showing off my new T shirt this evening in the station.）

卡瓦納的照片在網上曝光後，短短一小時就吸引了逾萬人按讚。不少台灣網友在朝聖之餘，也紛紛留言笑稱，「你辱華上癮了」、「槓翻小粉紅」，而藝人柯宇綸也留言寫道，「2個中國1個台灣」（Two China and one Taiwan）。