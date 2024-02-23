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大陸 大陸焦點 特派現場

武漢市民因地面結凍摔傷頻發　醫師組團教學「企鵝步」防滑

▲武漢醫護人員示範「企鵝步」。（圖／翻攝極目新聞）

▲武漢醫護人員示範「企鵝步」。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

湖北武漢連日受到冰雪天氣影響，地面結冰，不少市民出門在外不慎摔傷就醫，輕者扭傷、重者骨折，讓接診的醫師們感到憂心。對此，武漢市第一醫院創傷外科醫護人員便決定拍影片示範「企鵝步」，希望民眾能學習企鵝「外八字」走法，雙手保持平衡，避免身體受到傷害。

《極目新聞》報導，武漢市第一醫院消息指，22日，受冰凍天氣路滑影響，一些市民因滑倒摔傷就醫，常見還有手腕骨折、上臂骨折、腳踝扭傷、膝關節損傷等來就醫的患者，僅22日上午，該科共計診治了十餘例滑倒外傷患者。

一名43歲的市民方女士（化名）昨（22）日因上班匆忙，出門走了幾步就感覺腳下不穩滑倒，一屁股坐在地上難以動彈。經家人協助送醫，該院創傷外科主任醫師程安源表示，經體檢與拍片後診斷為骶尾骨骨折，「道路很滑，患者走得又快又急，滑倒後重重地坐在地上導致骶尾骨骨折。」

程安源表示，市民在冰凍天氣要盡量減少外出，出行時，最好選擇防滑鞋或者雪地鞋增加摩擦力，並且走「企鵝步」，「不要把手插在兜（口袋）裡，要像企鵝一樣擺動雙臂，小步前行，以外八字形態行走，這樣能把重心最大程度放在腳上，走得更穩；時刻注意路面情況，尋找安全路徑，盡量避開冰面、雪堆等易滑的地方，不要著急，小步慢慢行走。」

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