氣溫一路下探！挑戰強烈冷氣團時間曝　低溫下探10度

▲冷氣團來襲，氣溫一路下探，周日到下周一更挑戰強烈冷氣團等級。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

冷空氣一波波來襲，氣溫一路下探，今（23日）清晨台北站出現14.4度的最低溫，達大陸冷氣團等級，周日晚間到下周一冷空氣有再增強趨勢，北台灣溫度會再下探，將達冷氣團或至強烈大陸冷氣團等級，北部及東北部低溫約12到14度，局部沿海平地有10到11度機會，下周五到下個周末又有一波強冷空氣。

天氣風險公司分析師林孝儒表示，今晨持續受東北季風影響，氣溫皆一路下探，甚至台北測站一度測得14.4度的最低溫，已達大陸冷氣團標準，中北部及東部亦有11到13度的局部低溫出現，預期今日天氣型態無太大變化。

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林孝儒進一步說明，今天北部及東部為陰有短暫雨，中南部晴時多雲，不過高溫相較昨日回升幅度有限，預期北部及宜蘭地區高溫約16到20度，中南部及花東地區高溫約22到29度，而今晚至明晨北部及宜蘭普遍低溫約14到16度，但沿海等局部平地仍有機會探至11到13度，中南部及花東地區低溫約13到19度，整體來說，北台灣全日偏涼冷，南台灣則早晚有些寒意。

▲周末和元宵天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

周末至下周二於受北方冷高壓陸續南下影響，林孝儒表示，迎風面的北部及東部將持續為陰有短暫雨的天氣，而背風面的中南部則為晴時多雲的天氣為主。氣溫方面與今日類似，但其中周日晚間至下周一冷空氣再有增強趨勢，屆時北台灣氣溫再有往下探1到2度的趨勢，將達大陸冷氣團或至強烈大陸冷氣團等級，預期北部及東北部普遍低溫約12到14度，局部沿海平地亦有機會出現10到11度的低溫。

下周三、下周四隨北方高壓系統減弱東移至日本附近，林孝儒指出，台灣附近轉為偏東至東南風影響，因此各地氣溫將會較顯著的回升，並僅以迎風東部有短暫雨影響，西部晴時多雲。不過快的話，下周五接續下周末將又是一波鋒面通過後強冷空氣南下的節奏，迎風面天氣較不穩定，氣溫下探幅度也不小。