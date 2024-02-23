　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

氣溫一路下探！挑戰強烈冷氣團時間曝　低溫下探10度

▲21日大陸冷氣團南下，北部受寒流影響氣溫恐跌破10度。（圖／記者林敬旻攝）

▲冷氣團來襲，氣溫一路下探，周日到下周一更挑戰強烈冷氣團等級。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

冷空氣一波波來襲，氣溫一路下探，今（23日）清晨台北站出現14.4度的最低溫，達大陸冷氣團等級，周日晚間到下周一冷空氣有再增強趨勢，北台灣溫度會再下探，將達冷氣團或至強烈大陸冷氣團等級，北部及東北部低溫約12到14度，局部沿海平地有10到11度機會，下周五到下個周末又有一波強冷空氣。

天氣風險公司分析師林孝儒表示，今晨持續受東北季風影響，氣溫皆一路下探，甚至台北測站一度測得14.4度的最低溫，已達大陸冷氣團標準，中北部及東部亦有11到13度的局部低溫出現，預期今日天氣型態無太大變化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林孝儒進一步說明，今天北部及東部為陰有短暫雨，中南部晴時多雲，不過高溫相較昨日回升幅度有限，預期北部及宜蘭地區高溫約16到20度，中南部及花東地區高溫約22到29度，而今晚至明晨北部及宜蘭普遍低溫約14到16度，但沿海等局部平地仍有機會探至11到13度，中南部及花東地區低溫約13到19度，整體來說，北台灣全日偏涼冷，南台灣則早晚有些寒意。

▲▼元宵天氣出爐。（圖／氣象署）

▲周末和元宵天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

周末至下周二於受北方冷高壓陸續南下影響，林孝儒表示，迎風面的北部及東部將持續為陰有短暫雨的天氣，而背風面的中南部則為晴時多雲的天氣為主。氣溫方面與今日類似，但其中周日晚間至下周一冷空氣再有增強趨勢，屆時北台灣氣溫再有往下探1到2度的趨勢，將達大陸冷氣團或至強烈大陸冷氣團等級，預期北部及東北部普遍低溫約12到14度，局部沿海平地亦有機會出現10到11度的低溫。

下周三、下周四隨北方高壓系統減弱東移至日本附近，林孝儒指出，台灣附近轉為偏東至東南風影響，因此各地氣溫將會較顯著的回升，並僅以迎風東部有短暫雨影響，西部晴時多雲。不過快的話，下周五接續下周末將又是一波鋒面通過後強冷空氣南下的節奏，迎風面天氣較不穩定，氣溫下探幅度也不小。

ET快訊
快訊／藍綠白委員會　完整名單出爐！
學妹變壞了！警專正妹開毒趴高調PO網　學長：快去抓她
3姊弟遭撞命危　他轟：行政院道安會報是在開什麼鬼東西
10歲姊腦傷嚴重！　昏迷指數僅3
阿伯有事沒來接！　3姊弟放學走斑馬線回家遇劫
快訊／輝達太旺！台股站上萬九　台積電漲9元至701　
林昱珉飆K功！三振卡洛爾等明星球員　教頭：我喜歡
「7男3女群交趴」戰六都！　他報名落選懷恨舉發
快訊／台大化學系實驗室起火！　出動61警消馳援

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

章魚燒追上以前雞排價格　鄉民公認「50元是極限」

學妹變壞了！警專生飯店開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

冷空氣襲不停！今起一路冷到2月底　下周2天最凍「低溫跌破10度」

台大化學系實驗室火警！校方：無人受傷「起火原因待調查」

氣溫一路下探！挑戰強烈冷氣團時間曝　低溫下探10度

全島氣溫下修！台北一夜直落14.4度　冷氣團凍到下周二

雙標尪不滿「女兒和男友AA」逼分手！　母不挺原因曝

元宵節3星座財運旺翻！　刮刮樂中獎機會衝高

元宵濕冷！北台冷氣團探10℃　一圖看週末變化

她待業「每天睡到中午」糜爛到崩潰：該做什麼　過來人2建議甩焦慮

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

遭1.1萬伏特電擊！台電30歲工程員插管搶命　驚悚爆閃瞬間曝

Twitch怪物新人被停權！小號運動內衣熱舞「失誤露出」粉絲哭了

藍白黨團三長餐敘談召委合作？　傅崐萁：同心才可制衡霸道民進黨

郭書瑤被蹭胸

章魚燒追上以前雞排價格　鄉民公認「50元是極限」

學妹變壞了！警專生飯店開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

冷空氣襲不停！今起一路冷到2月底　下周2天最凍「低溫跌破10度」

台大化學系實驗室火警！校方：無人受傷「起火原因待調查」

氣溫一路下探！挑戰強烈冷氣團時間曝　低溫下探10度

全島氣溫下修！台北一夜直落14.4度　冷氣團凍到下周二

雙標尪不滿「女兒和男友AA」逼分手！　母不挺原因曝

元宵節3星座財運旺翻！　刮刮樂中獎機會衝高

元宵濕冷！北台冷氣團探10℃　一圖看週末變化

她待業「每天睡到中午」糜爛到崩潰：該做什麼　過來人2建議甩焦慮

限一個月提「學校供餐法」草案　吳春城：教育部長應負最大責任

台積電開發下一代電晶體技術　陸行之諷英特爾：博士與高中生的差距

台積電熊本廠明日開幕　王美花：加深台日合作

快訊／藍綠白委員會名單出爐　3總召在司法、黃捷內政、徐巧芯國防

病毒也開工！北京「流感+新冠」大爆發　疾控急發提醒

章魚燒追上以前雞排價格　鄉民公認「50元是極限」

雲林耕耘機上路「留下滿路泥巴」　害女騎士慘摔多處擦傷

別以訛傳訛！　陳建仁：檢方未證實漁船翻覆是因碰撞引起

學妹變壞了！警專生飯店開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

離家只有500m！彰化3姊弟「斑馬線上被撞飛」　姊妹重傷搶救中

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

生活熱門新聞

她待業每天睡到中午　崩潰：該做什麼

客人買完菜！過半小時回攤販「下跪喊救命」

人行道騎車撞高中生！阿伯狂嗆聲「見警秒變臉」

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

選哪隻貓咪超準心測！看透你內心深處的隱藏屬性

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

元宵濕冷！北台冷氣團探10℃

兄妹魔鬼行程主播媽挨轟　電視台回應

台少女赴日追愛男警　後人來台尋根

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

兒玩手機「被沒收1星期」　家長嗆報警！老師趕人

元宵節3星座財運旺　刮刮樂中獎機會高

小兄妹日睡6.5小　他點出家長心態：白領易掉坑

元宵要來了！補年頭運6招旺財法一次看

更多熱門

相關新聞

冷空氣襲不停！今起一路冷到2月底　下周2天最凍「低溫跌破10度」

冷空氣襲不停！今起一路冷到2月底　下周2天最凍「低溫跌破10度」

冷空氣灌頂，氣象專家林得恩表示，今起將一路涼冷到2月底，最冷時段會落在下周一(26日)至下周二(27日)清晨，最低溫度預估在攝氏10至12度間，沿海空曠及近山地區最低溫有下探低於攝氏10度的機會。

全島氣溫下修！台北一夜直落14.4度　冷氣團凍到下周二

全島氣溫下修！台北一夜直落14.4度　冷氣團凍到下周二

元宵濕冷！北台冷氣團探10℃

元宵濕冷！北台冷氣團探10℃

明起連3波大降溫！「急凍10度」最冷時刻曝　北東溼答答

明起連3波大降溫！「急凍10度」最冷時刻曝　北東溼答答

鋒面前緣抵達北部陸地！溫度大降8度　冷氣團下周接力「連凍5天」

鋒面前緣抵達北部陸地！溫度大降8度　冷氣團下周接力「連凍5天」

關鍵字：

天氣氣象天氣風險冷氣團強烈冷氣團冷空氣降溫低溫降雨

讀者迴響

熱門新聞

嫩模揭「波霸杯富商」5年1億性愛合約　控隱瞞已婚趁醉性侵

快訊／黃品源55歲爆再婚「娶俄羅斯美女」新娘身份曝光

快訊／重大車禍！彰化3姊弟遭車撞飛

台電男遭1.1萬伏特電擊　驚悚爆閃瞬間曝

3姊弟走斑馬線遭撞命危　驚悚影像曝

她待業每天睡到中午　崩潰：該做什麼

女模反擊！　控「波霸杯大亨」：趁我酒醉性侵我

客人買完菜！過半小時回攤販「下跪喊救命」

最帥展昭何家勁認結婚！　「跟女兒出門被拍」老婆身分曝

香蕉被「路邊騎士大哥」稱讚　脫口罩是大咖前輩！

即／畫面曝！男子帶武士刀衝學校

包小柏用AI「復活病逝愛女」！找回夫妻交集：半年沒說話

阿伯有事沒接送！彰化3姊弟放學慘遭休旅車撞飛

董至成砸600萬買股票「驚人股息曝光」

台積電來了！日媒：日本復活號角響起

更多

最夯影音

更多
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相
李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面