全島氣溫下修！台北一夜直落14.4度　冷氣團凍到下周二

▲台北一夜之間氣溫直落14.4度，已達大陸冷氣團等級。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者李姿慧／台北報導

冷空氣來了，氣象專家彭啟明表示，台北一夜之間氣溫直落14.4度，已達大陸冷氣團等級，北部、東部局部更降至11到13度低溫，全島溫度總體下修；周末到下周二冷氣團不停腳步，北部沿海局部地區下探10到11度低溫，寒意加重，下周末又有冷空氣預警，冷空氣接力來襲，保暖要留心。

氣象達人彭啟明表示，昨日（22日）東北季風盛行，北東轉涼，局部偶雨，中南部則多雲到晴，溫度下降，尤其北方感受明顯，溫差大。台北一夜之間，氣溫直落14.4度，已達大陸冷氣團等級，北部、東部局部更降至11到13度低溫，全島溫度總體下修。

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彭啟明提醒，今日北東偶雨續舞，中南部溫度稍降，特別是北部及宜蘭，高溫僅16到20度，夜晚至明晨更覺寒意，北至南各地低溫14到19度。

冷空氣再冷到下周，彭啟明指出，周末至下周二，冷氣團不停腳步，北東偶有雨勢，中南部多雲，氣溫平穩但周日晚間預告更冷一級，北部低溫可能觸及12到14度，沿海地區或見10到11度低溫，寒意加重。

彭啟明指出，下周中旬氣溫將回暖，日子漸暖，東部仍有雨，西部迎接晴朗。但下周末又一波冷空氣預警，天氣轉變，溫度下滑。接下來數日，冷空氣連續來訪，天氣變幻莫測，需關注最新天氣資訊，適時增添衣物，保持溫暖，防範冷氣團影響。