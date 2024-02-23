　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全島氣溫下修！台北一夜直落14.4度　冷氣團凍到下周二

▲▼台北一夜之間氣溫直落14.4度，已達大陸冷氣團等級。（圖／彭啟明）

▲台北一夜之間氣溫直落14.4度，已達大陸冷氣團等級。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者李姿慧／台北報導

冷空氣來了，氣象專家彭啟明表示，台北一夜之間氣溫直落14.4度，已達大陸冷氣團等級，北部、東部局部更降至11到13度低溫，全島溫度總體下修；周末到下周二冷氣團不停腳步，北部沿海局部地區下探10到11度低溫，寒意加重，下周末又有冷空氣預警，冷空氣接力來襲，保暖要留心。

氣象達人彭啟明表示，昨日（22日）東北季風盛行，北東轉涼，局部偶雨，中南部則多雲到晴，溫度下降，尤其北方感受明顯，溫差大。台北一夜之間，氣溫直落14.4度，已達大陸冷氣團等級，北部、東部局部更降至11到13度低溫，全島溫度總體下修。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彭啟明提醒，今日北東偶雨續舞，中南部溫度稍降，特別是北部及宜蘭，高溫僅16到20度，夜晚至明晨更覺寒意，北至南各地低溫14到19度。

冷空氣再冷到下周，彭啟明指出，周末至下周二，冷氣團不停腳步，北東偶有雨勢，中南部多雲，氣溫平穩但周日晚間預告更冷一級，北部低溫可能觸及12到14度，沿海地區或見10到11度低溫，寒意加重。

彭啟明指出，下周中旬氣溫將回暖，日子漸暖，東部仍有雨，西部迎接晴朗。但下周末又一波冷空氣預警，天氣轉變，溫度下滑。接下來數日，冷空氣連續來訪，天氣變幻莫測，需關注最新天氣資訊，適時增添衣物，保持溫暖，防範冷氣團影響。

ET快訊
快訊／藍綠白委員會　完整名單出爐！
學妹變壞了！警專正妹開毒趴高調PO網　學長：快去抓她
3姊弟遭撞命危　他轟：行政院道安會報是在開什麼鬼東西
10歲姊腦傷嚴重！　昏迷指數僅3
阿伯有事沒來接！　3姊弟放學走斑馬線回家遇劫
快訊／輝達太旺！台股站上萬九　台積電漲9元至701　
林昱珉飆K功！三振卡洛爾等明星球員　教頭：我喜歡
「7男3女群交趴」戰六都！　他報名落選懷恨舉發
快訊／台大化學系實驗室起火！　出動61警消馳援

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

章魚燒追上以前雞排價格　鄉民公認「50元是極限」

學妹變壞了！警專生飯店開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

冷空氣襲不停！今起一路冷到2月底　下周2天最凍「低溫跌破10度」

台大化學系實驗室火警！校方：無人受傷「起火原因待調查」

氣溫一路下探！挑戰強烈冷氣團時間曝　低溫下探10度

全島氣溫下修！台北一夜直落14.4度　冷氣團凍到下周二

雙標尪不滿「女兒和男友AA」逼分手！　母不挺原因曝

元宵節3星座財運旺翻！　刮刮樂中獎機會衝高

元宵濕冷！北台冷氣團探10℃　一圖看週末變化

她待業「每天睡到中午」糜爛到崩潰：該做什麼　過來人2建議甩焦慮

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

遭1.1萬伏特電擊！台電30歲工程員插管搶命　驚悚爆閃瞬間曝

Twitch怪物新人被停權！小號運動內衣熱舞「失誤露出」粉絲哭了

藍白黨團三長餐敘談召委合作？　傅崐萁：同心才可制衡霸道民進黨

郭書瑤被蹭胸

章魚燒追上以前雞排價格　鄉民公認「50元是極限」

學妹變壞了！警專生飯店開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

冷空氣襲不停！今起一路冷到2月底　下周2天最凍「低溫跌破10度」

台大化學系實驗室火警！校方：無人受傷「起火原因待調查」

氣溫一路下探！挑戰強烈冷氣團時間曝　低溫下探10度

全島氣溫下修！台北一夜直落14.4度　冷氣團凍到下周二

雙標尪不滿「女兒和男友AA」逼分手！　母不挺原因曝

元宵節3星座財運旺翻！　刮刮樂中獎機會衝高

元宵濕冷！北台冷氣團探10℃　一圖看週末變化

她待業「每天睡到中午」糜爛到崩潰：該做什麼　過來人2建議甩焦慮

限一個月提「學校供餐法」草案　吳春城：教育部長應負最大責任

台積電開發下一代電晶體技術　陸行之諷英特爾：博士與高中生的差距

台積電熊本廠明日開幕　王美花：加深台日合作

快訊／藍綠白委員會名單出爐　3總召在司法、黃捷內政、徐巧芯國防

病毒也開工！北京「流感+新冠」大爆發　疾控急發提醒

章魚燒追上以前雞排價格　鄉民公認「50元是極限」

雲林耕耘機上路「留下滿路泥巴」　害女騎士慘摔多處擦傷

別以訛傳訛！　陳建仁：檢方未證實漁船翻覆是因碰撞引起

學妹變壞了！警專生飯店開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

離家只有500m！彰化3姊弟「斑馬線上被撞飛」　姊妹重傷搶救中

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

生活熱門新聞

她待業每天睡到中午　崩潰：該做什麼

客人買完菜！過半小時回攤販「下跪喊救命」

人行道騎車撞高中生！阿伯狂嗆聲「見警秒變臉」

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

選哪隻貓咪超準心測！看透你內心深處的隱藏屬性

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

元宵濕冷！北台冷氣團探10℃

兄妹魔鬼行程主播媽挨轟　電視台回應

台少女赴日追愛男警　後人來台尋根

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

兒玩手機「被沒收1星期」　家長嗆報警！老師趕人

元宵節3星座財運旺　刮刮樂中獎機會高

小兄妹日睡6.5小　他點出家長心態：白領易掉坑

元宵要來了！補年頭運6招旺財法一次看

更多熱門

相關新聞

元宵濕冷！北台冷氣團探10℃

元宵濕冷！北台冷氣團探10℃

受到東北季風影響，今晨最低溫出現在新北石門11.2度，迎風面北海岸及東半部有短暫雨，北台灣明顯轉涼。明天元宵節(24)日至下週二(27日)持續受「東北季風」影響，下週日晚起冷空氣再增強，強度觸擊大陸冷氣團，北台轉濕冷，低溫下探10度左右。

明起連3波大降溫！「急凍10度」最冷時刻曝　北東溼答答

明起連3波大降溫！「急凍10度」最冷時刻曝　北東溼答答

鋒面前緣抵達北部陸地！溫度大降8度　冷氣團下周接力「連凍5天」

鋒面前緣抵達北部陸地！溫度大降8度　冷氣團下周接力「連凍5天」

未來10天東北季風攪局！北東有雨　228短暫放晴回暖　

未來10天東北季風攪局！北東有雨　228短暫放晴回暖　

變天倒數！入夜北東轉濕冷　更強冷氣團下周一殺到「探13度」

變天倒數！入夜北東轉濕冷　更強冷氣團下周一殺到「探13度」

關鍵字：

天氣氣象彭啟明冷氣團冷空氣降溫低溫氣溫降雨

讀者迴響

熱門新聞

嫩模揭「波霸杯富商」5年1億性愛合約　控隱瞞已婚趁醉性侵

快訊／黃品源55歲爆再婚「娶俄羅斯美女」新娘身份曝光

快訊／重大車禍！彰化3姊弟遭車撞飛

台電男遭1.1萬伏特電擊　驚悚爆閃瞬間曝

3姊弟走斑馬線遭撞命危　驚悚影像曝

她待業每天睡到中午　崩潰：該做什麼

女模反擊！　控「波霸杯大亨」：趁我酒醉性侵我

客人買完菜！過半小時回攤販「下跪喊救命」

最帥展昭何家勁認結婚！　「跟女兒出門被拍」老婆身分曝

香蕉被「路邊騎士大哥」稱讚　脫口罩是大咖前輩！

即／畫面曝！男子帶武士刀衝學校

包小柏用AI「復活病逝愛女」！找回夫妻交集：半年沒說話

阿伯有事沒接送！彰化3姊弟放學慘遭休旅車撞飛

董至成砸600萬買股票「驚人股息曝光」

台積電來了！日媒：日本復活號角響起

更多

最夯影音

更多
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相
李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面