碰水也疼！女子無名指劇痛「10年」　醫急開刀切除：血管藏瘤

▲女子無名指莫名劇痛「10年」。（圖／翻攝自極目新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸一名謝太太右手無名指已無故疼痛了10年之久，近日在武漢醫院外科終於找到病因。主治醫師任東表示，患者手指末節指腹的指尖處藏著一顆「血管球瘤」，才導致她連碰水都疼。所幸，手術剝離切除後，目前謝太太手指的痛感已消除。

據《極目新聞》報導，現年45歲的謝太太，10年前，右手無名指開始莫名疼痛，多方求醫卻始終未能找到原因。她表示，「右手無名指是摸不得；冷熱水碰不得；冷風吹不得。」

謝太太近日到武漢醫院外科求診，終於找出病因。任醫師透過超音波，發現患者指尖處有顆「血管球瘤」，導致她有觸痛的症狀。

▲醫師指出，血管球瘤常見於四肢末端。（圖／Unsplash）

任醫師表示，血管球瘤是一種少見的毛細血管疾病，常見於四肢末端，如手指、足趾的甲床下，好發於中青年，女性多於男性。血管球瘤會產生「自發性間歇性劇痛，難以忍受的觸痛，和在低溫刺激時引發劇烈疼痛」。由於血管球瘤早期不易確診，病程較長，疼痛劇烈，會嚴重影響患者日常生活。

醫師也提醒，血管球瘤常會引起劇烈的疼痛，對於病人來說，手術切除最有效，「民眾日常生活中，若有手指、腳趾持續莫名劇烈疼痛，從外觀上看又未發現異常，應立即就診。」