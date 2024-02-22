明起連3波大降溫！「急凍10度」最冷時刻曝　北東溼答答

▲明天起一周將有三波冷空氣接力帶來降溫。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周連3波降溫，明天（23日）受東北季風影響，北東溼答答，低溫探14度，下周一冷氣團接力，溫度會再下降，其中下周一晚間和下周二清晨最冷，局部地區低溫掉到10度，下周三回暖，不過下周五又有一波強冷空氣直逼冷氣團，屆時還會有第三波降溫。

中央氣象署預報員葉致均表示，明天開始到下周日將有第一波東北季風影響，水氣沒有很多，基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，桃園以北也有零星短暫雨，其他地方多雲到晴。

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▲周末及元宵天氣趨勢。（圖／氣象署）

下周一、下周二將有一波較強冷空氣，葉致均表示，這波強度可到大陸冷氣團等級，水氣較多，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地方多雲到晴。

葉致均指出，下周三冷空氣減弱，恢復迎風面地區降雨型態，3月1日會再有一波冷空氣，也有機會接近冷氣團等級，不過後期不確定性高，目前預報有華南水氣移入機會，但影響時間和範圍仍要觀察。

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

至於未來一周溫度，葉致均指出，下周二之前都受冷空氣影響，明天起北台灣整體高溫在20度或以下，其他地方22到25度，南部近山區27到28度，低溫表現方面，中部以北、東北部約14到16度，其他地方17到19度。

葉致均表示，下周新一波冷氣團南下，溫度會再下降，下周一晚上到下周二清晨最冷，中部以北、東北部低溫12到14度，其他地方15到17度，局部空曠地區低溫可能下探10到11度。

下周三冷氣團減弱，各地溫度回暖將很有感，當天北部高溫可回到22到23度，不過下周五(3月1日)又有一波強冷空氣直逼冷氣團等級，屆時將再有一波降溫。