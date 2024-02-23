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台積電宣布熊本建二廠　日本政府擬再補助7300億日圓

▲▼台積電位於日本熊本的半導體工廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電位於日本熊本的第一間半導體工廠將於24日開幕。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

台積電熊本廠24日即將正式開幕，而有消息人士透露，日本政府大致上已經決定向預計於年底動工的台積電熊本二廠補貼約7300億日圓（約新台幣1529億元），目的為推動建構穩定的半導體供應體制，相關消息不久後會正式公布。

根據《共同社》獨家報導，台積電內部人士22日透露，日本當局將會繼續支援台積電的在熊本的第二間工廠。經濟產業省在2023年度補充預算申請階段打算向熊本二廠提供最高9000億日圓（約新台幣1885億元）的支援，不過最終金額則根據台積電後續提出的投資計劃進行調整。

▲台積電，半導體。（圖／路透社）

▲台積電將在熊本建造第二間工廠。（示意圖／路透社）

台積電24日將會在熊本縣菊陽町舉行熊本第一工廠的開幕儀式，而日本當局已決定補貼熊本一廠最高4760億日圓（約新台幣997億元）。從巨額的支援金也能看出政府對於促進當地經濟與就業的期待。

台積電6日公布熊本第二間工廠的建設計畫，加上第一工廠，總投資金額預計超過200億美元（約新台幣6303億元）。第一工廠將生產製程12至28奈米的產品，而第二工廠則預計負責生產更先進的6奈米產品。

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