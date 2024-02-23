近9千住院醫師辭職！南韓首次「嚴重醫療警報」　全面開放遠端看診

▲ 南韓住院醫師集體罷工，既有人力應接不暇。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓醫界為抗議政府擴增醫學院招生名額的計畫，19日起發起罷工，第4天近百間醫院有近8成住院醫師辭職，人力短缺使醫院大亂，政府首度因此發布「嚴重」醫療警報，並全面開放初診患者及一般醫院、診所遠端看診。

根據《韓聯社》，南韓保健福祉部23日表示，截至22日晚間10時，94間主要醫院有8897名住院醫師遞交辭呈，達到整體人數的78.5%，他們的辭呈皆未被受理。而其中有7863人未到班，占比69.4%。

當局此前針對100間醫院進行調查，21日統計有9275人請辭，8024人未到班，但其中6間提交的資料不實，因此22日數字略有下滑。但調查的醫院數量減為94家，辭職的醫師比例反而上升。

患者因醫師罷工受害提出的投訴截至22日下午6時累計189件，當天新增的40件包括手術延後17例、診療被拒6例、約診取消4例及住院延遲3例。

福祉部第二次長朴敏守說明，「隨著醫師集體行動對國民健康及生命造成危害的憂慮擴大，23日上午8時起將保健醫療災難警報級別自『警戒』上調至『嚴重』」，宣布全面開放遠端看診至罷工結束。

這是南韓首度因醫師集體請辭的保健醫療危機，發布最高級的「嚴重」災難警報，而非因為新冠肺炎等傳染病危機。由於上級綜合醫院目前主要收治重症、緊急患者，其餘引導至2級病院及醫院看診，政府計畫以遠端診療緩解地方醫療院所門診需求。