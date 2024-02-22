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南消二大玉井支援區公所　模擬物資運送訓練與急救宣導

▲台南市消防局第二大隊玉井分隊，支援玉井區公所辦理「小牛車隊常年訓練」，在三埔里康寧教養院，模擬發生地震造成災情之搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊玉井分隊，支援玉井區公所辦理「小牛車隊常年訓練」，在三埔里康寧教養院，模擬發生地震造成災情之搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二大隊玉井分隊，支援玉井區公所辦理「小牛車隊常年訓練」，聯合於22日在三埔里康寧教養院，模擬發生地震造成災情之搶救演練，並幫助區公所小牛車隊緊急救護及傷患搬運教學，共同強化玉井區災害應變中心與消防搶救組之防救災實作效能。

▲台南市消防局第二大隊玉井分隊，支援玉井區公所辦理「小牛車隊常年訓練」，在三埔里康寧教養院，模擬發生地震造成災情之搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次情境於22日上午10時手機發出國家警報，進行「載運救災物資演練」，假定教養院之聯外橋樑因地震導致結構受損，因發現橋面道路有裂痕狀況，造成人車無法通行導致民生物資無法運送，應變中心指揮官評估後，拉起警戒線豎立公告暫停封閉，玉井消防分隊獲派支援出動消防車及救護車，消防人員到達立即架設橫渡繩索，配合公所之小牛隊及清潔隊能量，以吊掛方式利用繩索救助，不間斷運送所需物資教養院，以維持院內住民之防災物資補給，直至橋面修復完畢。

▲台南市消防局第二大隊玉井分隊，支援玉井區公所辦理「小牛車隊常年訓練」，在三埔里康寧教養院，模擬發生地震造成災情之搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外於演練之後，玉井分隊協助公所於院內辦理「小牛車隊常年訓練」，並向院內工作及照護人員教學與宣導緊急救護，除了對小牛車隊隊員講授心肺復甦術及傷患徒手搬運，也結合公所之民文課及社會課成員，一同參與防災士解說災情查通報、疏散撤離及避難收容流程，加強急救及防救災等知識，以便災害發生時能立即應變投入救災工作。

市長黃偉哲表示，防救災涉及公私部門及橫縱向聯繫工作，惟有各部門齊心協力，才能於災時，臨危不亂短時間內做出有效處置作為，以保障機構服務使用者及工作人員之生命財產安全。

▲台南市消防局第二大隊玉井分隊，支援玉井區公所辦理「小牛車隊常年訓練」，在三埔里康寧教養院，模擬發生地震造成災情之搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯強調，災害所造成的損失與傷亡是大家所不樂見，藉由實地演練強化防災應變能力，以萬全的準備確保民眾生命財產安全，並且能夠在危險事故發生時及時處理，避免損失擴大。

第二大隊大隊長王騰毅提到，日本發生震災、海嘯，衍生火警等多樣災害均為多重且不可預測性，本次更結合支援區公所防災活動，透過平時防救災宣導及訓練，也讓民眾參與學習災害應變意識，共同實作如何緊急應變，才能實現減災的目標。

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