南消三大隊為強化康那香公司防災　辦理聯合踏勘

▲台南市消防局第三大隊，為強化康那香公司保源廠災害搶救應變能力，特辦理共同災害應變聯合踏勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第三大隊，為強化康那香公司保源廠災害搶救應變能力，由康那香公司配合消防局第三大隊及將軍分隊等相關救災單位共同辦理災害應變聯合踏勘。

災害應變聯合踏勘，目的是使廠區內緊急應變編組成員熟悉應變作業程序、通報流程及消防人員更加了解廠區的危險因子，並透過與消防單位一同參與踏勘的機會，更能深入發掘園區內各廠處致災因子及更臻完善的救災方式，建構出完整的應變救災模式。

本次演練第三大隊共計出動10車22人，為因應該場所搶救困難情況，由廠方熟悉場所之廠長為第三大隊及所屬中、分隊人員介紹廠區天車、廢邊收集袋、冰機泵浦過載及線路接點裸露導致短路起火等歷史災例與LPG儲槽、設備隔間影響排煙、造成空間迷失與無線電通暢度、燃燒機及大量的棉絨和飛絮等危險因子，並針對廠區建築物、與鄰接建築物危害關聯性、鄰近道路、水源等狀況及現有消防設備做介紹、檢視其甲乙種搶救圖，並於結束後召開檢討會，針對踏勘或搶救過程分享及討論、提升救災效能，以落實消防人員救災安全。

台南市消防局李明峯局長指出，十分感謝廠方的配合，透過與消防人員合作的廠區實勘，讓災害現場指揮官在應變指揮上更加果斷有自信，入室搶救的消防同仁在應變執行時也顯得比以往更加熟練，也能充分運用廠區的搶救設備來救災，制定製程的標準作業流程及緊急應變處置，強化工廠的公共安全，達成資訊共享與風險承擔。

第三大隊陳坤宗大隊長表示，感謝康那香公司針對這次實地踏勘，針對歷史災例及危險因子提供講解，讓災害現場指揮官及搶救人員的能提供正確處理程序及企業臨災時的應變，對於災害現場狀況每一步發展都是關鍵，相信企業本身在第一時間全力投入救災及明確的提供災害現場資訊，有助增加救援成功的機率，降低災害擴大的可能及減少財產損失與人員傷亡，也是第一線消防人員的安全基礎。