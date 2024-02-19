提升大型地下停車場救災安全　南消七大隊辦理實地踏勘

▲台南市消防局第七大隊，於國泰人壽台南置地廣場辦理地下停車場實地踏勘，強化消防人員火場救災能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著城市發展腳步增快，大型地下停車場規模日趨擴大，消防人員搶救時面臨的危險性也越來越高，台南市消防局第七大隊，19日上午於國泰人壽台南置地廣場辦理地下停車場實地踏勘，強化消防人員火場救災能力。

此次實地踏勘地點為地下1層至地下7層的停車場，為台南晶英酒店、和逸飯店及新光三越小西門店共同使用，每層能通往各場所的路徑均不同；本次踏勘重點在讓消防員熟知防災中心、管理中心、直通樓梯及消防安全設備等位置，針對不同樓層的火災制定適當的搶救路徑及戰術，並利用防災中心查看起火樓層、區劃及消防設備作動情形，後續架設同頻中繼器測試消防人員手提無線電通訊是否暢通，使消防人員搶救時更熟悉場所特性，有效提高火災搶救效能。

第七大隊大隊長石家源表示，地下停車場火災具有搶救困難、火煙迅速擴散、疏散逃生不易等特性，也可能造成消防人員空間迷航，藉由此次實地踏勘，可使消防人員熟悉消防安全設備及避難搶救路徑，也能增進消防人員與場所間救災默契。

消防局局長李明峯表示，地下建築物複雜的空間規劃，若發生火災極易造成搶救艱困、人員傷亡及財產損失，透過實地踏勘可強化場所防災觀念，瞭解災害發生時的應變和聯繫要點，保護自己與他人生命財產安全。