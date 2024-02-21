立院新會期韓國瑜、江啟臣守國防外交委員會　藍「F6」進司法委員會

▲總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲、鄭佩玟／台北報導

立法院2月20日開議，各委員會成員為何受外界關注。國民黨總召傅崐萁今（21）日透露，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣將進入外交及國防委員會，他自己與林思銘、洪孟楷、翁曉玲、吳宗憲、謝龍介、羅智強等五人將組成「F6」進入司法及法制委員會；各委員會名單及預計召委人選會於周末的共識營公布。

立法院將在29日舉行召委選舉，國民黨團首席副書記長林思銘日前才說過，確定不和民眾黨團合作，將在8個委員會自推召委人選，強調國民黨一定要有自己的召委，才能主推國民黨的法案，民眾黨恐喪失法案與質詢的排案主導權。今日劇情卻急轉直下，傅崐萁稱，「我們Open Mind，我從來沒有改變過」、「之前誰講講的？能代表國民黨嗎？」

傅崐萁直言，大黨應要有大黨的格局，不要害怕小黨的成長，且藍白皆為在野黨，更應該團結一致監督民進黨，而非互相牽制，讓綠營漁翁得利，明晚黨團三長與民眾黨主席柯文哲吃飯，也是要展現誠意，「有一就就有二，相信吃完飯後溝通一定能更加順暢」。

對於民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨團不會強求召委，會走自己的路，但若藍綠黨團認為由民眾黨擔任召委，有助法案推進、行政機關究責，乃至於議事中立和諧，民眾黨團也歡迎，林思銘對此則說，國民黨畢竟是國會多數黨，每個委員會都要有自己的召委，因此不會禮讓，似乎宣告立院召委選舉藍白合破局。

豈料，傅崐萁今晚卻語帶玄機表示，「我們Open Mind，我從來沒有改變過」並不想把藍白召委合作一事話說死，更稱「有誰說沒有談的空間？我都不曉得，你們有聽我講過嗎？」更說自己一直都是Open Mind，從來沒改變過，每次看新聞已經寫什麼藍決定不跟白合作都覺得匪夷所思，藍委太多，每天這麼多發言他都不清楚。

此外，國民黨將2月24日起為期3天的花蓮共識營，傅崐萁指出，國民黨53席立委的委員會和召委分配，將於共識營中正式公布。至於因遠在花蓮，許多區域立委周末有行程要跑，私下抗議聲頻頻，傅崐萁說，之前共識營曾辦在新竹，很多人吃個午餐後搭車就走了，失去了團結的意義，「這次辦在花蓮，跑不掉了啦！」

另，對於國民黨53席立委的委員會和召委分配，傅崐萁表示，他自己將去司法法制委員會，另外還有首席副書記長林思銘、法學教授翁曉玲、司法悍將吳宗憲、以及謝龍介、羅智強；立法院正副院長韓國瑜、江啟臣將去外交國防委員會。