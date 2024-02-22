快訊／國民黨立院委員會佈局曝！　正副院長在國防、黨團三長守2委員會

▲國民黨立院委員會佈局曝光。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院2月20日開議，各立法委員分配到哪些委員會成為焦點，根據國民黨團委員會名單顯示，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣將進入外交及國防委員會，黨團總召傅崐萁及首席副書記長林思銘則在司法及法制委員會，書記長洪孟楷則在教育及文化委員會。至於召委人選，傅崐萁日前透露，將於藍營週末的共識營公布。

根據「國民黨立法院黨團參加立法院第11屆第一會期常設會員會委員名單」顯示，內政委員會成員為徐欣瑩、牛煦庭、丁學忠、張智倫、許宇甄、黃建賓，無黨籍高金素梅也在該委員會；外交國防委員會名單為韓國瑜、江啟臣、馬文君、陳永康、徐巧芯、黃仁；經濟委員會有楊瓊瓔、陳超明、鄭天財、呂玉玲、張嘉郡、謝衣鳳、鄭正鈐。

立委羅明才、林德福、賴士葆、顏寬恒、李彥秀、陳玉珍、王鴻薇則進入財政委員會；柯志恩、萬美玲、洪孟楷、葛如鈞、林倩綺、羅廷瑋、葉元之進入教育及文化委員會；交通委員會成員包括陳雪生、魯明哲、游顥、黃健豪、廖先翔、邱若華、林沛祥。

司法及法政委員會有吳宗憲、傅崐萁、林思銘、羅智強、謝龍介、翁曉玲；王育敏、蘇清泉、陳菁徽、廖偉翔、盧縣一、邱鎮軍及涂權吉則進入社福及衛環委員會。

至於國民黨團召委人選，傅崐萁日前表示，將持開放態度，不排除禮讓民眾黨；但林思銘則認為，國民黨要有自己的主體性，未來法案排審或議案排審要展現大黨態度。

