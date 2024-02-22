搶麥爆衝突！綠提案禁帶麥克風進議場　韓國瑜：各黨團自行約束

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜今（22）日下午召開朝野協商，民進黨團臨時提案，增加研商「議場安全維護及管理要點」，黨團總召柯建銘表示，議場安全管理要點規定，立委不得攜帶麥克風，希望大家可以落實，過去也發生過大家用「大哥大」丟人、用手舉牌的木棍打人。最後，立法院長韓國瑜裁示，拜託各黨團幹部回去約束黨團同仁，不做成決議，而是宣導。

針對民進黨團的臨時提案，國民黨立院黨團總召傅崐萁發言時冷笑說，今天柯建銘很開心，因為該罵都罵完，他在立法院看了30幾年，「老柯當過20多年總召，違反立法院規則都是老柯當總召任內最多」，民進黨到底從良沒，自己還在觀察，但既然要照規定走，當然也是欣然同意，希望在野黨配合相關規定。

傅崐萁也酸民進黨過去在野時驍勇善戰，飛天遁地，連鐵鍊都帶進立法院，或是直接把議場封鎖、拆了桌椅，「柯總召法力無邊，要立地成佛，看了是很樂見」，但傅崐萁也強調，「贏賭就好、不要贏話」。

歷經近20分鐘藍綠白黨團討論，韓國瑜最後表示，萬里長城今猶在，不見當年秦始皇，秦始皇是政治人物，但是新國會新氣象，此案今天不做成決議，而是宣導，希望大家理性問政、共同維持會議秩序，這是所有國會成員要盡力做到的事情，也請各位黨鞭能夠一起支持，國會內規有議場安全護衛和管理要點，這屆新國會新氣象希望所有委員按照相關規定，拜託各黨團幹部回去約束黨團同仁。



▲日前黃捷伸手想搶下羅智強手中的麥克風，引爆立法院國民兩黨衝突。（圖／記者宋良義攝）