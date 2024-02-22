張麗善拜會「雲林女婿」韓國瑜！　提3訴求盼推動地方發展

▲新國會雲林幫攜手。（圖／立委張嘉郡辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

雲林縣長張麗善今（22）日上午率領縣府團隊親赴立法院，在三位雲林立法委員張嘉郡、丁學忠、許宇甄陪同下拜會「雲林女婿」立法院長韓國瑜，張麗善提出3點訴求，盼韓能協助推動雲林的發展。韓國瑜在會中表示，樂見在張麗善與三位雲林立委聯手之下，讓雲林發展能再升級，發揮築巢引鳳的效果。

張麗善今日率領縣府團隊北上立法院參加協調會，主要提出三項訴求，中科虎尾園區的擴建、推動台西智慧綠色產業園區與肉品市場整建案等，經濟部次長林全能、農業部次長杜文珍、環境部次長葉俊宏等官員與會。

張嘉郡轉述，中科虎尾園區擴大，林全能次長在會中允諾，台水、台電等國營事業會全力配合，台糖也同意配合縣政府承租32.8公頃土地，盼盡快完成程序。台西智慧綠色產業園區的部分，張嘉郡也希望中央政府與地方政府能一條心，盡快推動完成。

至於肉品市場整建案，張嘉郡說，農業部同意補助總經費的七成，去年補助3億元，今年會再補助9億元。

張嘉郡表示，中部科學園區虎尾園區的擴建，以及台西智慧綠能產業園區，都是雲林升級「轉骨」的重大建設，希望創造更多的就業機會，吸引旅外的雲林人能返鄉，共同參與推動雲林的發展。

張嘉郡強調，希望行政部門能大力支持雲林的建設與發展，在張縣長與縣府團隊的規劃執行，加上三位雲林立委的協助支持，會努力做出成效，不會辜負大家的期待。