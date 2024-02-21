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移民署與新住民歡樂慶元宵　馬來西亞新年習俗「撈魚生」上桌

▲高雄移民署與新住民歡樂慶元宵 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲高雄移民署與新住民歡樂慶元宵 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／高雄報導　　

再3天就是元宵節，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今(21)日舉辦新住民家庭教育宣導活動，邀請行政院南部聯合服務中心副執行長許乃文擔任講座，宣導113年元月起實施之重大政策與惠（便）民措施。另服務站也因應移民法修法宣導許多新規定，並分享馬來西亞的新年習俗「撈魚生」，運用象徵開運的「湯圓、生菜、餃子、麵條、年糕」等應景食物，以長竹筷搶撈，與新住民朋友們一同歡慶充滿趣味的元宵節。

許乃文表示，政府為了落實對基層勞工經濟生活的保障，除調升每月基本工資外，另制定「最低工資法」，並於今年開始施行，未來最低工資的審議規則及調整機制將更穩定及完善。而為簡政便民及減輕投保單位作業負擔，並維護勞工權益，勞保局將主動辦理勞保、就保、職保月投保薪資及勞工退休金月提繳工資調整作業。

▲高雄移民署與新住民歡樂慶元宵 。（圖／記者陳崑福翻攝）

許乃文另分享經濟部住宅節能好康新制，凡是113年1月1日起至4月30日購買一、二級效能瓦斯爐及瓦斯熱水器，或112年及113年購買符合一級效能及汰舊換新規定的冷氣機及電冰箱，都可享有每台最高新臺幣3,000元補助，申請方式可經由住宅節能補助入口網頁(https://save3000.moeaea.gov.tw)或從能源署官網查詢瞭解，亦可撥打專線02-2955-9666，向客服人員詢問。

活動中，馬來西亞新住民小燕用五彩蔬菜絲及蒟蒻生魚片等食材，為大家重現家鄉年節的趣味習俗「撈魚生」，只見現場新住民朋友們，用長竹筷搶撈盤內食材，並大聲說著吉祥話，氣氛十分熱鬧。

▲高雄移民署與新住民歡樂慶元宵 。（圖／記者陳崑福翻攝）

小燕笑說，「撈魚生」就是要把菜撈得越高越好，象徵時運高陞；撈得滿桌滿地，則是代表遍地黃金，財運旺盛！
高雄市第一服務站主任徐志權表示，移民署每月辦理新住民家庭教育宣導活動，除了提供實用的資訊外，也會介紹各國風俗、民情與文化，協助新住民在臺生活更便利，並增進國人對多元文化的認識。另提醒新住民及移工朋友，假期出國旅遊返國時，切勿攜帶肉品回國，以防範非洲豬瘟等動物傳染病傳入，確保國內畜禽安全，並避免誤觸法令而付出高額罰款。

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