古早味饗宴！台灣元宵盛典「五年千歲吃飯擔文化節」24日登場

▲「五年千歲吃飯擔文化節」與「北天燈」、「南蜂炮」並列為台灣三大元宵民俗廟會活動。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

有百年歷史的馬鳴山鎮安宮「五年千歲吃飯擔文化節」參與民眾均達數萬，今年將於2月24日在東勢鄉復興村盛大登場，復興村時隔15年才輪值1次，全村總動員於現場準備羊肉湯、油飯、炒米粉、鹹菜鴨等多樣陣頭菜，又適逢週末假期，預計將吸引大批人潮前來共襄盛舉。

「吃飯擔」源自於清朝年間瘟疫橫行，於元宵節迎請五年千歲十二王爺出巡遶境五股十四庄，消除瘴癘，冀保安寧，村民感念神恩自發性準備「飯擔」，提供給陣頭和隨香隊伍食用。縣長張麗善表示，「吃飯擔」也是「吃平安」，歡迎全國民眾在元宵節當日，一同來雲林體驗屬於在地年度元宵盛典。

▲復興村時隔15年才輪值1次，將全村總動員於現場準備羊肉湯、油飯、炒米粉、鹹菜鴨等多樣陣頭菜。（圖／記者蔡佩旻攝）

文化觀光處陳璧君處長指出，吃飯擔活動由雲林縣褒忠鄉與東勢鄉內五股十四庄輪流於每年農曆元宵節舉辦，此項民俗由保存者及民間團體積極主動推廣、研究及保存，加上陣頭文化的傳承及延續，有效傳承五年千歲及吃飯擔信仰文化，更彰顯地方特色、行銷在地文化。

馬鳴山鎮安宮主任委員章金樹表示，今年吃飯擔將以「復、興」為主軸，盼藉此主題以昔映今，讓五年千歲信仰文化，從地方的歷史縱深回顧本質初衷。今年飯擔會場在東勢鄉復興村三安宮旁田地，從上午11時開始陸續有藝文表演、小小二四班角色體驗、五年千歲信仰展、吃飯擔戶外影展、扛飯擔體驗等活動，讓遊客親身體驗挑飯擔樂趣。

台塑企業麥寮管理部副總蔡建樑表示，「五年千歲吃飯擔文化節」與「北天燈」、「南蜂炮」並列為台灣三大元宵民俗廟會活動，也希望在台塑企業長期以來對文化活動及社會福利政策推動下，如此好的、優秀的文化傳統能夠延續下去，歡迎大家在元宵節當天自備餐具前來享用在地古早味油飯與在地美食亦有五年千歲庇佑一整年平安順遂。

▲「五年千歲吃飯擔文化節今年將於2月24日在東勢鄉復興村盛大登場。（圖／記者蔡佩旻攝）