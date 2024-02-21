惡臭整晚！蔣萬安稱數值符合標準　苗博雅：有無測氟化氫、多氯聯苯？





▲昨日深坑工廠大火濃煙飄向鄰近木柵新店等地區，造成台北市民不滿，台北市長蔣萬安21日前往木柵國小視察。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者袁茵／台北報導

新北市深坑區20日下午火警造成惡臭味瀰漫至雙北，直至21日凌晨都未散去，使網友於20日深夜、21日凌晨留言灌爆台北市長蔣萬安臉書，蔣則在21日清晨做5點說明，昨晚到今早各污染物數值符合標準。但社民黨台北市議員苗博雅質疑，市府測量的各污染物，有無包括「氟化氫、多氯聯苯」？如果沒測量這幾項，怎能說「各污染數值符合標準」？

新北市深坑區北深路三段東南科大旁連棟式倉庫在20日下午2時許發生火警，由於現場堆放許多紙箱及雜物，火勢猛烈還延燒至隔壁2間工廠；火勢在晚間6時左右撲滅，緊接而來的卻是持續惡臭味，除了飄散到新北市之外，連台北市文山區、大安區都聞得到。

民眾黨台北市議員張志豪、社民黨台北市議員苗博雅等人皆第一時間在臉書發文，表示已請北市環保局做空氣品質監測，也提醒民眾待在室內，開啟空調，避免外出，若有需要外出則請記得戴上口罩；然而蔣萬安卻遲遲沒有動作，造成網友與里民怒灌臉書，痛批「台北市已經變成毒氣室了」。

蔣萬安21日一早緊急發臉書做出5點說明，根據新北市環保局昨晚的現場監測，下風處新店靠近景美的粒狀污染物濃度偏高，濃度介於每立方公尺50至60微克（μg/m3），濃煙飄散至新店、中永和及台北市一帶。台北市環保局同仁持續監控台北市各行政區空氣品質監測站的數值變化，也派員到文山區用手持式監測儀監測，根據環保局的初步分析回報，昨晚到今早各污染物數值符合標準，環保局也將持續偵測木柵及其他各區的空氣品質。

面對蔣萬安稱「昨晚到今早各污染物數值符合標準」，苗博雅21日上午於臉書質疑，台北市民從昨天傍晚等到今天早上，吸了12小時嚴重異味空氣，終於等到市府官方說明，「可惜市長講了很多，但卻沒講到市民最關心的。」

苗博雅提及，蔣萬安說「各污染物數值符合標準」，但火災現場是倉庫，據報有7000顆鋰電池和各種塑膠製成的小家電，「我只問一個問題，市府測量的各污染物，是否包括『氟化氫（鋰電池燃燒可能產生的劇毒氣體）、多氯聯苯（塑膠燃燒可能產生的戴奧辛）』？」

苗博雅強調，如果市府有這幾項監測數據，希望市府馬上公布從昨天傍晚到今天的數據，讓民眾安心，「如果沒有測這幾項，市長怎麼能說『各污染數值符合標準』呢？」