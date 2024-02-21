因應台灣有事　日本沖繩島民「將撤往熊本」

▲日本政府已開始磋商制定沖繩縣居民的疏散計畫。（圖／達志影像／美聯社）
記者張方瑀／綜合報導
為因應「台灣有事」的緊急事態，日本政府已開始磋商制定沖繩縣居民的疏散計畫，將由熊本縣八代市接納沖繩縣多良間村1000多位居民，相關計畫將在3月底前完成。另外，整個沖繩縣先島群島的撤離計畫則預計在2024年完成。
綜合日媒報導，沖繩縣多良間村共有1000多位居民，日本政府已在上月向村民說明，若台海爆發戰事，居民的避難地點將是熊本縣的八代市；當地村長伊良皆光夫表示，「為了保護村民的生命財產，計畫是有必要的。」
先島群島位於琉球群島最南端，也是距離台灣最近的島群，包含宮古島市、石垣市、竹富町、與那國町及多良間村，共5個市町村，約有11萬居民；其中多良間村由多良間島和水納島所組成，在5個市町村中人口最少，因此當局認為能夠率先完成計畫。
此外，與那國町、竹富町與石垣市19日簽訂了相互保護居民的協議；在緊急情況之下，若取得聯繫將迅速互派人員，進行避難引導，並確保交通運輸無礙。
日本国政府と沖縄、熊本両県が「台湾有事」に備え、沖縄の先島・多良間村から避難する住民を熊本県八代市で受け入れる計画の策定に向けて協議を始めた。多良間村は19日、八代市を訪れ、避難施設として想定される市総合体育館の視察や関係者との打ち合わせhttps://t.co/jD8PRYvY0w pic.twitter.com/zp4sSGI6zw— neko (@mayumi3141) February 20, 2024
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