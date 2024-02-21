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訓練艦變身戰鬥艦！　殲-35登上滑躍起飛遼寧艦航母

▲▼遼寧艦飛行甲板上出現殲-35隱身艦載機的身影。（圖／翻攝自大陸網站）

▲殲-35出現在遼寧艦甲板。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

解放軍春節期間再次釋放重大訊息，位在大連造船廠進行改造升級工程近1年的航母遼寧艦，其飛行甲板上竟出現最新殲-35隱身艦載機的身影。儘管外界認為這架戰機應為全尺寸模型而非實機，但也透露了大陸已規畫要將這艘「訓練艦」打造成「戰鬥艦」。

從最近在各大軍事論壇瘋狂流傳的照片可以看到，一架被防雨布緊緊包著的艦載機出現在遼寧艦的甲板後方，通過其輪廓、摺疊機翼、向外傾斜的雙垂尾，以及發動機位置等特徵，明顯可以判斷這架戰機是專為彈射型航母而生的殲-35艦載機，主要用於測試該機在滑躍式航母上的運作模式。

當然讓各界感到興趣的是，為彈射型航母研製的殲-35是否能從遼寧艦上滑躍起飛。從艦載機的基本性能來看，彈射型航母配備的艦載機與滑躍式航母配備的戰機沒有太大不同，主要是加強了前起落架結構強度以適應彈射滑塊的拉拽。過去印度為自家滑躍式航母引進西方戰鬥機時，候選的法國「飆風」和美國「超級大黃蜂」戰機都是為彈射型航母所研制，它們都成功在印度的陸地滑躍裝置上成功起飛。

▲▼ 遼寧艦編隊開展遠海實兵對抗演練 。（圖／翻攝 中國軍網）

▲大陸首艘入列服役的遼寧艦航母。（圖／翻攝自中國軍網

這次殲-35現身遼寧艦甲板，讓大陸各大媒體高喊遼寧艦將從訓練艦改造為戰鬥艦，對於中國海軍具有重要的戰略意義。殲-35的綜合作戰性能明顯更優於現任的殲-15艦載機，隱身性能將消除原先與日本海上自衛隊出雲級直升機護衛艦所搭載的F-35B存在技術上代差。

據了解，遼寧艦在結束在黃海的演習以後，於2023年2月28日駛進大連造船廠進行維修升級工程，在近1年的時間後甲板上出現殲-35，意味著在福建艦這艘滿載排水量8萬餘噸的彈射型航母未正式入列時，遼寧艦或許將成為全球首次雙發隱身艦載戰鬥機在滑躍式甲板上起降的航母。

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