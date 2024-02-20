台積電讓台灣食品「入侵」熊本！清潔員時薪2倍跳　當地人驚呆

▲ 台積電在熊本積極設廠。（翻自台積電臉書）

圖文／鏡週刊

台積電擴大全球布局，並在熊本積極設廠，日本政府也相當重視台積電在熊本的發展，更認為是「百年難得一遇機會」。現在日本媒體也緊追台積電對當地帶來的影響，不少當地人直言，台積電來到熊本後，確實讓熊本更活絡，甚至台灣話、台灣食品也正在「入侵」熊本。

日本《TBS新聞台》近日一檔特別節目，就走訪熊本菊陽町，這裡原本算是熊本的郊區，是個寧靜的農村，但自從台積電進駐之後，變得不一樣。原本沒什麼人搭乘的車站，現在每逢上下班時刻，總會出現滿滿的排隊人潮，宛如東京大都市一樣。另外記者也發現，車站排隊人潮中，多了講台灣話的民眾。

▲車站排隊人潮中，多了講台灣話的民眾。（翻自TBS YT畫面）

另一方面，報導也實際走訪當地超市，發現已經開闢了「台灣食品專區」。業者提到，現在台灣人越來越多，因此供應來自台灣的鳳梨酥、花生，以及泰山八寶粥、黑松沙士等台灣人熟知的食品，且銷售量不低。

此外，附近的商家、餐廳、民眾表示，自從台積電來到熊本，整個城市變得更活絡，跟以前的寧靜小鎮完全不一樣。報導也拍到在熊本阿蘇機場附近，許多建築工程正在進行，當中有不少是新旅館的建設。

▲熟悉的台灣食品。（翻自TBS YT畫面）

▲台灣食品銷售量很好。（翻自TBS YT畫面）

報導也發現，台積電開出的臨時工薪資條件，比當地的基本工資要好。當地的基本時薪為898日圓（約新台幣188元），但台積電給夜班清潔員的時薪，拉到1800日圓（約新台幣377元）；其他像是日班清潔員和員工餐廳人員，也有1300-1650日圓（約新台幣272-346元）不等。

▲台積電給夜班清潔員的時薪，拉到1800日圓（約新台幣377元）。（翻自TBS YT畫面）

報導提到，台積電到熊本設廠的原因主要有二點。一是熊本純淨的水，這是半導體製造過程中必備之物，因此未來熊本的水資源變化，也是需要關注的問題。二是日本政府大力補助台積電設廠，其中包括高達1.3兆日圓（約新台幣2723億元）的補助款。

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