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一堆人飛日本！　「放生國旅」關鍵原因曝

▲▼東京隅田公園櫻花，隅田川櫻花，東京旅遊，東京賞櫻，日本賞櫻。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣人很哈日，而日本櫻花季也將登場，許多人已規劃好行程，準備飛日賞櫻。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

記者陳俊宏／綜合報導

現在許多人寧願飛出國，也不願在國內旅遊，其中日本又是台灣人的首選。根據最新票選結果，大家選擇出遊的地點，錢不是唯一關鍵，「CP值」才是根本原因。

旅日達人林氏璧近日在臉書提到，國人時常高喊「國旅貴鬆鬆，出國更划算」，你同意嗎？並對此議題進行票選活動。

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結果顯示，「這不只是絕對價錢的問題，還要考慮CP值」的選項，獲得第一名；而「同意國旅比到日本玩還貴」排第二；第三名則是「原本不一定，但現在日幣貶值，機票也有比較回跌了，到日本玩的確相對划算。」

▼票選結果。（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）

（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）

資深媒體人黃暐瀚則在林氏璧臉書底下留言，日本旅遊之所以比台灣國旅好，簡單說，就是日本比較好玩、東西好吃、旅遊感覺開心；錢不是唯一的問題，如果「不好玩、不好吃、不開心」，就算比國旅便宜一倍，也不會有人想去。此回覆獲得超過上百人按讚。

其他網友也分享自己的看法，「主要是『住宿費太昂貴』，而且台灣的旅遊沒有做出『只此一家』的區隔性特色」、「如果不考慮機票，國旅的住宿跟相關開銷真的比日本高多了。而我去日本只要把時間拉長，機票攤銷下去其實不會太貴，重點是日本的旅遊品質真的好， 就算花錢也值得！」

▼即日起至2024年9月30日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

Bic Camera,20231110,活動資訊（圖／Bic Camera提供）

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