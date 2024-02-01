美媒：中國一旦全面入侵台灣　美軍介入保台將取決於日本

▲美媒直言，台海危機正在升高。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

隨著中國對台灣的威脅日益升高，美媒VOX認為，中國全面入侵台灣的機率正逐步升高。儘管美國及其盟友紛紛承諾將對中國的軍事升級做出鑑定不移的回應，但美方至今尚未具體說明這意味著什麼。報導指出，美國如今必須決定，其承諾的「堅定回應」是否意味著保衛台灣，而美國如何應對台海衝突、引發的後果，以及戰後的全球格局，又取決於日本的回應。

據VOX報導，從日本最近的國防投資於最新國家安全戰略可見，日方明確知道它需為台灣可能發生的緊急狀況做好準備。然而，無論日本願意與否，日方在二戰之後放棄交戰權，並限制日本自衛隊只有保衛其領土的權利，都注定了它無法自行介入保台之戰，不過日本可以允許美軍使用他們駐紮在日本領土的基地，來參與日本以外的戰鬥行動。

▲VOX認為，美方是否將介入保衛台灣，取決於日本的態度。（圖／CFP）

日本與美國之間簽有安保條約。該條約寫明，美國有義務在日本領土受攻擊時保衛日本，以換得美方在日本境內部署軍力的許可，除了維護日本的安全外，也旨在維護遠東地區的國際和平。截至目前為止，美國約有5.5萬名軍人駐紮在日本，其軍事設施也佔據了日本7.7萬英畝的土地，其中大部分位於沖繩。

報導稱，一旦台灣有事，美國勢必需要從這些地點部署海軍軍艦與戰機，但美軍需要經過日本許可，才能將這些基地應用於捍衛日本以外的戰鬥行動。而對於是否允許美國介入保台一事，日方也面臨著自己的困境。如果日本允許美國干預台海衝突，那它很有可能也會被捲入戰爭，從而受到中國的攻擊，而拒絕美方的話，則有可能引發美日同盟瓦解，使得兩國之間的唯一安全保證被切斷，而導致日方變得更加脆弱。

▲若美方決定保衛台灣，那美軍勢必要動用其駐紮在日本的軍隊與戰機。（圖／CFP）

日本慶應大學名譽教授添谷芳秀指出，如果中國成功佔領台灣，那就代表著美國將被踢出局，而中國在此區域也將持續擴張霸權，「這意味著日本必須制定新的國家戰略，考慮如何在中國的影響下生存。我不清楚在這種情況下，美日同盟是否依舊存在。當然，此後的世界也有可能是完全不同的樣貌。」

不過，VOX強調，即使日本允許美方使用其基地，也無法保證世界不會改變。報導稱，日本除了可以選擇只允許美軍使用其基地，但不加入戰爭外，也可以選擇從一開始就為美國提供後勤或行動支援。戰略與國際研究中心（CSIS）等機構所進行的兵棋推演顯示，若日方選擇後者的話，那將大大改變美國及其盟國的命運，讓它們有機會抵禦中國，但無論是對美國或是日本來說，這都會讓她們付出代價，並遭受重大損失。

日本政策研究大學院大學（GRIPS）專家道下德成直言，「問題是，我們願意犧牲自己來保衛台灣嗎？這就是為什麼即使我認為日本比以往更致力於保衛台灣，但日本政府卻從未承諾，『我們會保衛台灣』，因為他們也在走鋼索。」

▲美國有約5.5萬名軍人駐紮在日本，其軍事設施也佔據了日本7.7萬英畝的土地。（圖／CFP）

在烏克蘭戰爭爆發後，日本意識到了自身的脆弱性，而中國的崛起、北韓的威脅，以及美國不斷上升的「美國優先」姿態，都反映了日本有必要在這種全球不穩定的情況下，更積極主動地加強和保護自身安全與利益。此後，日本開始增加國防預算、不斷加強軍事投資、擴大其防衛能力與夥伴關係，還計劃投資反恐能力，以威懾外部攻擊。

VOX指出，要日本在台海戰爭爆發時袖手旁觀，幾乎是令人難以想像的事，因為這不只會對美日同盟帶來破壞，就連日本本土也將面臨風險。日本自衛隊退休中將磯部晃一表示，日本領土距離台海太近，使得日本極其容易成為現在或未來的目標，「如果中國真的想要擴張其領土的話，那它們可能不會止步於台灣。」日本前首相安倍晉三的顧問兼原信克也指出，「台海戰爭其實就是我們的戰爭。」

不過，政治菁英的看法與民眾之間可能存在巨大差異。史丹佛大學最新研究顯示，不少日本人認為，如果中國承諾不攻擊日本，那他們對日本介入台灣緊急狀況的支持度就會下降，也因此日本政治人物若決定保台，勢必需要花大量時間來說服人民，而中國似乎也意識到了這一點，甚至開始試圖散播這些恐懼，威脅日方它們可能在戰爭中使用核武，嘗試從歷史角度喚起日本民眾對戰爭的恐懼。