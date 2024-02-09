考量台灣有事　美軍小型登陸艇部隊在日本成軍

▲考慮到台灣有事，駐日美軍小型登陸艇部隊於8日正式啟用。（圖／翻攝自X）

文／中央社東京9日綜合外電報導

部署於日本橫濱港美軍設施「橫濱北碼頭」的美國陸軍小型登陸艇部隊，昨天正式成軍。日美兩國政府表示，考慮台灣等地發生突發事態，向西南群島迅速運輸部隊和物資將成為可能。

日本共同社中文網報導，小型登陸艇部隊成軍也將提升日美合作應對災害等緊急事態的能力。

小型登陸艇部隊名為「第5運輸中隊」，隸屬於司令部位在沖繩縣讀谷村的「駐日美陸軍第10支援群」。部隊將利用已部署就位的13艘船舶，計劃年底前共有約280名常駐人員到任。小型登陸艇的特點是在沒有港灣之處也可靠岸。

駐日美國陸軍司令部和橫濱市政府表示，超過100人出席昨天舉行的成軍儀式。司令沃麥克（Dave Womack）說，「為加強印度太平洋地區的海上機動能力，而新編成部隊」。

另一方面，反對部署的大學教授、律師等人士2月7日發布聲明表示，「具有成為直接聯結西南群島的戰爭執行據點的危險」。在該設施附近，多個市民團體昨天上午舉行抗議活動。

2023年1月，日美兩國政府公布部隊部署計畫。橫濱北碼頭是大約52公頃的港灣設施，作為美軍的物資和人員運輸據點使用。