健身房教練全是「爆乳妹」！大尺度一對一鍛鍊　陸網看呆

▲中國某健身房主打爆乳正妹貼身鍛鍊，廣告引發網友熱議。（翻攝自微博）

圖、文／鏡週刊

中國網友近日分享一組圖片，顯示有中國的「健身房」大進化，教練不再是肌肉猛男，變成是滿滿的正妹美女，還強調「私教、貼身鍛鍊」，滿滿令人遐想的宣傳詞彙與正妹海報。

這些「健身房」的廣告中，貼出許多「正妹教練」的照片，但都是穿著性感服裝並擺出挑逗姿勢。廣告文宣中還強調「貼身鍛鍊」、「教練都是蜜桃臀」、「在職網紅教練」、「首創娛樂健身」等，引發網友們遐想。

▲「教練們」有多種選擇。（翻攝自微博）

網友們都相信，這應該是「掛健身房賣人肉」的宣傳，故意用健身房來做包裝，但實際上是另類情色行業行銷。還有網友「提醒」，相信女教練們在私教的教室裡，應該都裝有針孔，呼籲「學員們」要多加注意。不過也有網友直呼：「想報名了！」、「原來現在連健身業都競爭激烈！」

▲網友們都相信，這應該是「掛健身房賣人肉」的宣傳。（翻自微博）

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