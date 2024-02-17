開工鞭炮「炸出超巨8888」　大票鄉親怒炎上！店家急道歉

▲地上出現超大的8888。（圖／翻攝自臉書／我是頭份人）

記者周亭瑋／綜合報導

開工日許多公司行號都會拜拜、放鞭炮，就有網友路過苗栗頭份的中央路時，發現人行道竟被炸出超大的4個8，氣得PO網砲轟。這一幕點燃鄉親怒火，而被炎上的店家也急忙道歉，同時迅速將現場恢復原狀。

網友在臉書社團「我是頭份人」發文怒道，「好好的一條中央路人行道被人弄成這樣，路過看到真的傻眼，到底是誰這麼沒公德心！惡劣到極點！」

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只見人行道上除了被炸出無數個黑點，還有4個超大的8字，這讓廣大鄉親忍無可忍，洗版罵道「公德心對有些人來說很奢侈」、「想取個好兆頭...弄巧成拙」、「誰放的出來自己清，不要像狗一樣亂拉屎完就跑」、「這不用想！不然誰會在這裡放8888，快去留言評論一星」、「幾乎每年開工都這樣」、「素質真的很差」。

▲店家已將人行道恢復原狀。（圖／翻攝自臉書／我是頭份人）

眼看遭到撻伐，飛鷹地產昨火速道歉，並請工作人員將街道清洗乾淨，「開工儀式放鞭炮，造成市容的不美觀，我們深感抱歉！明年開工儀式我們會討論更周全的方式。」

另外，無黨籍議員曾玟學後來也更新進度，表示「我們剛剛去現場看，店家已經清潔完畢恢復現場囉！」