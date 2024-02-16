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21萬遊歐槓上旅行社！黃大米神隱3天「曬網美照」　一段話又掀戰

▲黃大米曬出到布里恩茨湖遊玩的照片。（圖／翻攝自臉書／黃大米）

▲黃大米曬出到布里恩茨湖遊玩的照片。（圖／翻攝自臉書／黃大米）

記者周亭瑋／綜合報導

作家黃大米日前砲轟，花21萬遊義大利卻住到漏水房，更槓上旅行社，沒想到遭輿論反噬；時隔3日，她在臉書曬出於瑞士拍的一系列美照，同時也PO出和友人的對話，吐露自己是受害者，且和疊字犯沖。這番話再度掀起論戰，有的網友留言鼓勵，但也有不少人吐槽，「有完沒完，剛好就好」、「還在糾結」。

黃大米在臉書分享，到瑞士布里恩茨湖遊玩的照片，提到「據說這是韓劇《愛的迫降》的場景，戲劇紅了以後，一輛又一輛的遊覽車，戴著遊客湧進這個寧靜的瑞士小鎮。」

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她表示，鎮上沒有什麼餐廳或可消費的店家，所以遊客對該地經濟幫助並不大，卻也打擾了原有的寧靜，「於是鎮上居民決定，把拍照的橋裝上柵欄，想拍照的人需要投幣5瑞郎才能走到橋上拍照，不僅橋從沒柵欄變成有柵欄，原本不收費的公廁，也變成要投幣才能使用。」

▲黃大米曬出到布里恩茨湖遊玩的照片。（圖／翻攝自臉書／黃大米）

▲對話掀起論戰。（圖／翻攝自臉書／黃大米）

後來，她再度發文，寫下與朋友的一段對話，友人直言，「妳下次出國可以不要再找有疊字的嗎？上次妳在菲律賓，碰到丁丁，這次碰到利利，妳跟疊字的犯沖。」

聞言，黃大米笑回，丁丁在宿霧自助旅行的社團爆掉了，受害者越來越多，大家都知道丁丁是壞人了，好像已經開始有一堆人在申請退費；最後，她更強調，「每個受害者都願意站出來，就不會有下一個受害者。」

然而，這番話又點燃戰火，雖然有一派網友相挺，但不少人留言開酸，「沉寂3天出來，以為翻頁了沒想到繼續欸，真的當台灣人都白癡」、「低社經地位的人有了錢之後，仍然改不了摳門、斤斤計較的毛病」、「受害者跟加害者真的只是一線之隔，單純站出來分享說明跟作秀污辱別人，也真的不一樣」、「利利碰到妳還真倒霉」、「原來還沒翻篇呢」。

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