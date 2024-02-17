拜完月老「初二手機狂響」　年輕哥嚇壞了！全場笑歪：還想逃

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台中一名男網友先前到月老廟拜拜，沒想到初二晚上手機狂響，打開私訊一看，竟有陌生「偽娘」瘋狂打語音電話，還不斷傳訊息騷擾，嚇得他直喊「可以別這麼靈嗎？」而網友們看完全笑翻，紛紛打趣道「你是不是得罪月老」、「忘了說限女」。

男網友日前「爆怨2公社」哀怨表示，「台中某間xx宮，月老可以別這麼靈嗎？大年初二中午剛吃完飯，想說手機怎麼一直響，拿起來看了一下，X...遇到怪人。」

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▲陌生網友狂call。（圖／翻攝自爆怨2公社）

只見頭貼是一位身著女裝的陌生男網友，狂打語音電話給原PO，還傳訊息問他是否有女友，在原PO直球表示，自己喜歡女生後，他仍繼續糾纏，直呼「我喜歡你就好了」、「你XX很粗嗎？長度、硬度」、「你脫內褲快點」。

眼看對方不斷騷擾，男網友只是哭笑不得，並未惡語相向。而網友們看完不禁笑回，「水路走不成，月老已經幫你安排了一條旱路」、「神的旨意不接受可能會遭天譴」、「月老最近太忙碌，線可能纏錯了」、「得罪月老還想逃」、「看來這位很飢渴」、「菊花開了」、「月老表示：我也被他騙了」。

▼對方還言語騷擾他。（圖／翻攝自爆怨2公社）