當小三被街拍一戰成名！「石油姐」轉身變網紅…直播賣貨遭圍剿

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國企中石油高管胡繼勇去年6月在成都太古里，牽手正妹逛街被街拍，隨後被認出小三是美艷下屬。男方火速遭免職並接受公司紀委核查，董姓小三被解除勞動合約。近日，有網友發現，疑似成都太古里牽手門「石油姐」董女在短影音平台開啟直播。

據《正觀新聞》報導，網友所提及的抖音帳號名稱為@ Grace槿（評論必看），影片中所出現之人與董女十分相似。帳號當前粉絲數量2.4萬（截至2月18日下午4時51分），主頁顯示該網紅於2023年12月31日發布第一條影片，至今已發布39條作品，內容大多為旗袍展示相關；1月23日開啟首場直播，目前已播出11場。

在1月9日發布的一條作品文案上寫道「叫我董董也可以」。

▲董女長相美艷。（圖／翻攝自影片）

董女畢業於中國石油大學（北京）。2023年6月7日，她與一男子在成都太古里牽手逛街，被街拍攝影師發至網路，後被認出二人均為中國石油北京項目管理公司員工，引發關注。

2023年7月7日，中國石油北京項目管理公司發布通報稱，胡繼勇違反生活紀律，在婚姻存續期間與董女存在生活作風問題；違反廉潔紀律，改變公務行程借機旅遊。此外，對網路反映的胡繼勇和董女其他問題，經核查未發現存在違紀違法情況。鑑於二人無視紀律規矩、頂風違規違紀，造成惡劣影響，經公司黨委研究決定，根據紀律處分條例和政務處分法，給予胡繼勇開除黨籍、開除公職處分；根據公司員工違規行為處理規定等相關規定，與董女解除勞動合同。

在上述帳號區，也有不少網友發言詢問是否為董女本人，但均未得到回覆。

2月18日晚間，該帳戶開啟了直播，但中途突然關掉，不久後主頁顯示該帳戶已被封禁，原因為違反了平台的相關規定。