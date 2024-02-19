韓國瑜自稱「新同學」！　2次向立院職員說重話：不教而殺謂之虐

記者鄭佩玟／台北報導

立法院今（19）日上午舉行113年新春團拜，由立法院院長韓國瑜主持，副院長江啟臣與各黨團幹部也都出席。韓國瑜致詞時表示，這次擔任院長是「新同學」，同時也向立法院職員說兩次重話，每個單位「螺絲一定要栓緊」，「不教而殺當然謂之虐」，「我善意提醒大家，我們每個環節都要作好工作，這是對立院同仁深深期許，也是對自己的要求」。

▲韓國瑜出席立法院113年新春團拜。（圖／記者屠惠剛攝）

致詞時，韓國瑜首先跟大家拜個晚年，祝大家新年快樂，自己第一次以立法院長身份參加立法院新春團拜，他在新年期間也走訪一些弱勢團體，也希望大家多關心社會各角落比較辛苦的民眾。

韓國瑜表示，期盼新的立法院工作順利展開，他身為立法院長，對內要通過各種福國利民法案、落實苦民所苦，對外要推動各種外交活動，以因應國際情勢變化，國家外交需求。

韓國瑜也拜託各位黨團同仁一起協助他，每個職員努力以赴，因為今天有非常多新科立委，希望未來法案推動能灌入一股活水，全國民眾眼睛睜得大大的、看著大家，希望大家瞭解「人民在意的每件小事，都是我們心裡的大事」。

韓國瑜強調，第一次擔任立法院長希望大家可以把他當成「新同學」，這次是三黨不過半，這代表台灣社會各種多元的聲音，因此，沒有一個委員、黨團聲音是獨大，每個大黨、小黨聲音都要一視同仁尊重。

韓國瑜說，第一次會期明天就要開議，希望大家瞭解為國為民、理性監督，立法院是國家的火車頭，不僅要為引擎添滿動力，同時也要引導國家迎向更美好的未來。

最後韓國瑜提醒，立法院職員這麼多在這裡，要拜託、警惕大家，任何立法院一舉一動都是被高度關注，「螺絲一定要栓緊」，「我再說一遍每一個部門、每個單位螺絲一定要拴緊。不教而殺當然謂之虐。我已經講過了，其實新春團拜，我善意提醒大家，我們每個環節都要作好工作，這是對立院同仁深深期許，對自己的要求」。

