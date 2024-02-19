上周吵開臨時會鬧烏龍　傅崐萁今放低姿態「要柯建銘手下留情」

▲國民黨立院黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院今（19）日舉行新春團拜，由院長韓國瑜主持，三黨黨鞭包括國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘、民眾黨團副總召黃珊珊，以及10多位朝野立委都出席。傅崐萁致詞時表示，立法院是民意所在，國會可以克服萬難，更沒有所謂毀憲亂政，盼行政官員不要態度乖張；話鋒一轉，面對台下的柯建銘，傅崐萁姿態放軟，自稱從7日感冒到現在，一都在吃感冒藥，頭腦昏昏沉沉，希望柯還能手下留情。

傅崐萁說，中華民國在台灣75年，第一次碰到三黨不過半，屬性完全不同，這是一個國會改革最重要的契機，以及關鍵時刻。以800年英國國會為例，國會任何事都能權衡變通，只要民意之所在，國會都可以克服萬難，更沒有所謂的毀憲亂政。

傅崐萁表示，期待新一屆國會，行政官員能將第九屆、第十屆的陋習改善，到立法院來不要態度乖張，必須開始緊張，但不要慌張，希望國會尊嚴能得到伸張，民意能全面開張；稍後還有朝野協商，他一早搭火車來台北，希望柯建銘手下留情，常來常往。

柯建銘隨後則說，新春團拜難免是要求一團和氣，沒有毀憲亂政的問題，希望一團和氣持續久一點，不要等一下走下電梯就開幹了。

事實上，傅崐萁在競選黨團總召前後頻對柯建銘嗆聲，姿態相當高，例如，「倚天劍跟屠龍刀都準備好了，民進黨最怕的人就是傅崐萁，我來了你們千萬別閃」、「崐萁帶著戰斧飛彈來了」、「柯總召你看著，我馬上就來伺候你了，請你枕戈待旦」，不過日前卻因黨團連署提案要開臨時會鬧烏龍，傅崐萁今上午態度轉趨保守。

