「唐鳳不適任已是事實」　周玉蔻評：消極、無能、被動且領導力薄弱

▲數位發展部長唐鳳。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／綜合報導

資深媒體人黃揚明日前分析《自由時報》連續兩天以全版批評數位發展部部長唐鳳，稱「未來的高層態度很明顯了，該下台了啦！」而資深媒體人周玉蔻則說，唐鳳的不適任是事實，「還需要透過親綠媒體操作嗎？」

短影音平台TikTok上的內容頻惹爭議，在我國選舉期間更引來關注，而新加坡總部高層年前特地來台與數位部官員討論，傳出數位部要求TikTok比照Meta、Google、LINE、Twitter等，與台灣政府建立跨部會直接溝通管道。

周玉蔻認為，光是這件事，就足以證明唐鳳消極、無能、被動，面對相關問題毫無戰略戰術政策思維與執行方案，領導力薄弱的程度有多嚴重了，「唐鳳不適任已是事實，還需要透過親綠媒體操作嗎？」

《自由時報》日前透過A3全版報導，唐鳳刁難與限制「深度偽造影音分析」與偵測假訊息等有關數個業務，並引述不具名官員談話指，資安署不是用法規限制為由，就是推稱「無法指揮」其他部會，不溝通資安意圖，倒退成為過去行政院資安處的幕僚角色，之後又抨擊唐鳳去年10月明明人在京都，卻以資安院董事長身分，「線上」參加IGF，是自貶官方身份，更引述不具名政院官員談話內容指，「看不出唐鳳該有思維與高度」。

針對質疑，數位部澄清，為爭取在不損及國家尊嚴下，得以出席聯合國正式會議，唐鳳以資安院董事長名義報名，不僅實質參與政府分組討論議程，也親赴日本在場邊進行多場會談。