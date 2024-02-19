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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批藍綠扣「不重視食安」大帽子　民眾黨團明提案「21日加開食安專報」

▲民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城下午召開臨時記者會，針對早上朝野政黨協商破局表明立場。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城下午召開臨時記者會，針對早上朝野政黨協商破局表明立場。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者袁茵／台北報導

國民黨團提案邀請行政院長陳建仁明（20）至立法院進行食安專案報告，但立法院長韓國瑜今（19）召集朝野協商時，民眾黨團總召黃國昌要求21日加開院會未果便拒簽名，最終協商破局。面對藍綠指控民眾黨不重視食安專報，民眾黨團澄清，若對於國民黨來說這麼急，加開院會應是在野黨共識，因此將於20日開議時送出黨團提案，要求21日加開院會進行食安專報。

針對19日上午的食安專報破局，民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城於下午1時30分召開記者會回應。黃國昌表示，今日黨團協商在網路上都有全程轉播，但結束後看到藍綠2黨團總召又各自向媒體表述，其言論讓民眾黨團覺得有必要召開記者會清楚說明。

黃國昌提及，為什麼不願意在已經預擬好的協商結論上簽字，民眾黨團立場非常清楚，對於要多食安專報這件事情，「我們是支持的。」但不希望因此影響本來的立院議程，因為要求行政院長針對食安做專案報告，社會大眾期待的是立法院增加監督能量，而不是降低監督能量。

黃國昌指出，目前委員會根本都還沒開始，民眾黨團才會說原訂20日開議不要變，21日週三加開一次院會；至於週二施政報告總質詢、週三專案報告，或是週二先進行專案報告、週三施政總質詢，「前後順序上我們都沒意見，尊重其他兩黨團的看法。」

▲民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城下午召開臨時記者會，針對早上朝野政黨協商破局表明立場。（圖／記者湯興漢攝）

黃國昌說，只是民進黨在協商會場中，不斷說院會就是週二、週五，過去若有加開，通常是在會期最後東西太多處理不完，才會在非週五、週二加開院會，而他們也以實際例子說明過去多有前例，但本來以為年前高喊要趕快加開院會進行食安報告的國民黨，甚至之前還說17日要加開院會處理的國民黨，竟附和民進黨主張，認為沒必要加開、一切順延就好，「對我們來說是匪夷所思」。

黃國昌也舉出2個案例，分別為第10屆第8會期協商的開議日是2023年9月22日星期五，該次院會即在隔天9月23日星期六加開院會，針對專案進口蛋邀請行政院長進行專案報告；第10屆第4會期協商的開議日是2021年9月17日星期五，該次院會即在9月22日星期三、9月23日星期四加開院會，針對疫苗和防疫特別邀請行政院長進行專案報告。

黃國昌說，「這些前例通通都有，藍綠2大黨怎麼都忘了？」然後拒絕了民眾黨誠懇的提議，現在還扣了一個大帽子說民眾黨不重視食安，「是非不可以這樣顛倒！」所以民眾黨團將於20日開議時送出提案，就是20日開議、21日加開院會進行食安專報，希望可以得到兩大黨團支持，沒必要動用到表決程序。

黃珊珊也補充道，民眾黨對於食安重視絕對不亞於兩大政黨，不用再說今天結果是民眾黨不想食安專報，「食安專報對我們來說非常重要，若對國民黨來說這麼急，加開院會應該是朝野共識、在野黨共識，但現在顯然好像不是這麼急？」民眾黨團沒有要求在立法院有特權，絕對按照議事規則，而民進黨團總召柯建銘說民眾黨破壞現有制度，在此提出嚴正抗議。

黃珊珊強調，接下來的協商，還是希望能回到人民期待，希望朝野之間能盡量合作，但對議事程序仍希望互相尊重，而不是一味指責。

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