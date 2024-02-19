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快訊／感謝柯文哲栽培　「美女發言人」辭職落淚：掙扎非常久⋯

▲▼民眾黨發言人楊寶楨閃電請辭黨發言人一職，19日下午召開臨時記者會對外說明請辭原委，並強調並無外界所說與黨團主任陳智菡內鬥一事。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨發言人楊寶楨出面談請辭一事，一度情緒激動落淚。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者袁茵／台北報導

面對立法院將於20日開議，藍綠白備戰新國會戰局，但19日卻爆出民眾黨團副主任楊寶楨離職消息，且還連帶請辭民眾黨發言人職務，引發外界質疑是否與新上任的民眾黨團主任陳智菡有關。對此，楊寶楨下午出面受訪時否認內鬥，但表示自己希望先休息沈澱一陣子，多陪陪家人、準備進修規劃，並情緒激動到哽咽落淚。

楊寶楨19日下午2時30分於民眾黨團辦公室一樓外受訪，楊寶楨表示，自己同時辭掉兩個黨職，但沒有退出民眾黨，仍是民眾黨黨員，「這個決定也讓我掙扎非常非常久，最後還是做出這樣的決定⋯」而楊寶楨說到一半，突然情緒激動哽咽、眼眶泛淚。

楊寶楨提及，我相信大家可能會有很多揣測，但真的不是所謂內鬥，主要是因為2019年創黨就加入民眾黨，民眾黨是她第一個加入政治圈的第一個政黨，也就是說第一次從政的政黨，加入後開始打大選，2021、2022年又自己參選市議員，後來結束後沒時間休息，回到黨中央繼續工作，之後被調到黨團副主任，接著打總統大選。

▲▼民眾黨發言人楊寶楨閃電請辭黨發言人一職，19日下午召開臨時記者會對外說明請辭原委，並強調並無外界所說與黨團主任陳智菡內鬥一事。（圖／記者湯興漢攝）

楊寶楨指出，這4年多完全沒停下來休息，本來前陣子一直思考到底什麼時候可以先「暫停下來」，而自己也應該要感謝陳智菡，因為對方來當黨團主任，讓她覺得很安心，等於可以把文宣業務接手過去做，「我覺得好像有放下一顆大石頭，好像我可以先暫停一下，變成有關我原本的業務，暫時由陳智菡這邊做處理。」

楊寶楨說，自己最主要是希望先休息沈澱一陣子，多陪陪家人，並且規劃準備進修、繼續讀碩士等，有些新的生涯規劃，至於要不要參選，已跟黨主席柯文哲、立委黃珊珊表達意思，既然自己是要先休息的狀態，假設黨內有人希望可以先經營北市松信選區，「我覺得就歡迎大家可以先去幫忙黨，先去做經營，不用太考慮我，因為黨的整體規劃跟進度還是最重要。」

楊寶楨強調，許多人覺得很突然、希望她是不是可以想一下，但後來也都說尊重她，若真的有新想法或新生涯規劃，就都會尊重楊；挑在開議前夕公布，時間點有點尷尬，但如果不在今天先離職的話，若到時在新會期途中離職，可能會更不好，所以才趕快在開議日前離開，不要打擾新的黨團運作。

▲▼民眾黨發言人楊寶楨閃電請辭黨發言人一職，19日下午召開臨時記者會對外說明請辭原委，並強調並無外界所說與黨團主任陳智菡內鬥一事。（圖／記者湯興漢攝）

至於柯文哲有沒有慰留？楊寶楨回應，柯有說要不要聊聊、想一下，但自己也明確說希望可以休息一陣子，包含進修規劃等，柯覺得如果真的希望先休息的話，也是能夠尊重。

媒體追問哽咽是否因為不捨離開職務？楊寶楨重申過程中，再度講到哽咽並落淚。楊強調，真的沒有所謂內鬥，只是自己一定會不捨，畢竟在這四年多，不管跟黨內長官也好，同事、夥伴也好，有非常多回憶，「對我來說這決定真的非常不容易，但我真的已經想了非常久，最後做出這個決定，也謝謝主席跟民眾黨。」

楊寶楨一邊落淚一邊說，「很感謝柯主席、民眾黨的栽培⋯」真的是對方給了她機會，自己當初是在一張白紙的情況下，獲得民眾黨這麼信任，讓她一來就接發言人，且一當就當了4年，真的非常感謝。

▲▼民眾黨發言人楊寶楨閃電請辭黨發言人一職，19日下午召開臨時記者會對外說明請辭原委，並強調並無外界所說與黨團主任陳智菡內鬥一事。（圖／記者湯興漢攝）

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