朱學恆強吻案關鍵證人現身！陳菁徽作證聽鍾沛君訴苦：驚慌啜泣

記者黃哲民、黃資真／台北報導

名嘴朱學恒被國民黨台北市議員鍾沛君指控，在某次餐會中對她強吻、摟抱，遭到檢方起訴，陸續傳喚鍾沛君夫婦、媒體人樊啟明等人說明後，今(19)日下午再傳喚最後一名關鍵證人、國民黨新科立委陳菁徽出庭，據了解，她在庭上表示鍾在事發後向她訴苦，過程中不斷啜泣、發抖。

▲國民黨新科立委陳菁徽作為朱學恆強制猥褻鍾沛君之關鍵證人，出庭說明。（圖／記者李毓康攝）



全案源自於2022年8月6日晚上，鍾沛君邀請當時為朱學恆鐵粉的陳菁徽，與朱共3人一同餐敘喝酒，過程中因陳菁徽隔天要工作，在丈夫陪同下先行離去，結果鍾在與朱2人獨處的狀況下，遭對方2度強吻，朱甚至大言不慚稱「反正妳明天也不會記得」，而鍾在事後向陳菁徽訴苦，因此成為本案中最關鍵的證人。

▲鍾沛君在遭朱學恆強吻後，打電話跟陳菁徽透露此事。（圖／記者李毓康攝）



據了解，陳菁徽出庭作證表示，事發當晚鍾沛君打電話給她，說在餐廳聚餐遭朱學恒強壓靠牆強吻，還2次，她關心鍾打算怎麼辦，鍾的想法是朱的影響力很大，很怕說出來沒人相信，所以還需要想想。

陳菁徽還說，鍾曾懷疑酒可能被下藥，因為朱第一次強吻時，鍾覺得自己身體沒辦法移動，她立刻詢問要不要去醫院檢查，但鍾還是顧慮朱的網路聲量太大，需要再想想，最後她問鍾是否需要幫忙接送，鍾說已經到男友公司門口，陳認為訴苦過程中，鍾感覺非常驚慌，不斷啜泣、發抖。

陳菁徽作證結束步出法院後，被詢問是否能陳述鍾當時的求助過程、自己當時是如何心疼鍾的遭遇，但陳表示不方便，不接受訪問。