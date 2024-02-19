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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批民眾黨8席「幾近荒腔走板」　呂秀蓮：繼續胡鬧將泡沫化

▲▼呂秀蓮台灣和平親善之旅 返台記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲呂秀蓮今天中午開直播點評時事議題，罕見地嚴詞批判民眾黨。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院明（20）將開議，曾任立委的前副總統呂秀蓮今（19）透過直播節目表示，民眾黨擁有8席次，如果民眾黨巧妙運作，而不是胡鬧、把立法院當成弄權的工具，作為關鍵少數可影響很大，但過年前演出的各種戲碼，包括立法院正副院長選舉，「幾近於荒腔走板」，如果繼續這樣演出，很快就會泡沫化。

呂秀蓮今天中午透過直播，解析「立法院新風雲」。她表示，國民黨擁有52席次，獲得正副院長，但未來想通過法案，也必須想方設法爭取到57票以上才能通過，同樣地，執政的民進黨比國民黨還少1票，將來準總統賴清德領導的政府，如果要提出任何法案，也要爭取另外的票數，所以立法院可能會比過去8年更不平靜。

對於擁有8席次的民眾黨，呂秀蓮直言，立法院進入三黨政治，如果民眾黨巧妙運作，抓緊立法院的功能而不是胡鬧，或者是把立法院當成弄權的工具，其作為關鍵少數可以影響很大，例如在正副院長的選舉中，國民黨、民進黨都需要民眾黨的支持，「但是過年前演出的各種戲碼，讓大家看得眼花撩亂，而且對民眾黨應該心生反感」。

呂秀蓮表示，如何讓這8票變成有效、有價值的，需要高度的智慧、豐富的憲政知識、立法院議事運作技巧，但在立法院正副院長選舉時，民眾黨這3個條件都不具備，更不用說在總統選舉時，藍白鬧合一事。

此外，呂秀蓮還說，三黨政治仍有待考驗，如果民眾黨繼續像過去這樣演出的話，是很快會泡沫化的，「過去也有這樣的黨，但是通通泡沫化」。她說，這次選舉有多達300多萬人支持民眾黨，他們因為對兩黨不滿而去支持民眾黨，結果民眾黨的演出到目前為止「幾近於荒腔走板」。

呂秀蓮嚴詞批判說，民眾黨應該要謙虛，因為民眾黨提名的區域立委全部落選，現任8位立委完全是靠不分區當選的，「不分區沒有民意基礎，只有黨意，那你們在立法院不更認真，要先學習，因為很多不分區立委莫名其妙就當選，根本就不懂立法院怎麼運作，恐怕連《憲法》都了解的很有限」。

「如果你們利用不分區立委4年時間胡鬧的話，我覺得全民會監督你們」，呂秀蓮還說，且立法院任期明明是4年，為什麼政黨可以自己切割，規定1席立委擔任兩年，將來會不會變成「每人輪流輪班」，藉此讓很多人進入立法院，然後扮演關鍵少數胡鬧？如果因為組聯合內閣、或去做其他有意義的事情，這樣請辭還有道理，但事先規定每個人只能當多久、再換一個人，會令人聯想：背後有什麼樣的交易或交換條件？

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