指陳俊翰不該參加造勢晚會！綠委怒嗆王志安「無知又自以為是」

▲中研院法學所博士後研究員陳俊翰。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

中央研究院法律學研究所博士後研究學者、民進黨不分區被提名人陳俊翰11日離世，大陸央視前記者王志安昨天下午在X感嘆他的歉意再也無法抵達，卻又於晚間發文指稱「身心障礙者參加造勢晚會健康風險高、非常不恰當」，再次引發爭議。對此，民進黨立委洪申翰痛批，王志安這番言論「其實是又一次的展現對障礙者人權的無知和自以為是。」

針對王志安近日在社群媒體言論，洪申翰17日傍晚在臉書發文直言，「真的完全看不下去。我要告訴你，這種言論，就是完全違背跟否定，陳俊翰律師一直在推動的『自立生活』理念！你不只不懂台灣的民主社會，也不懂障礙者爭取平等參與政治與社會的意義。」

洪申翰分享，「自立生活」理念近年來在障礙者社群越來越被重視，因為過去障礙者被視為「殘疾」，在很多社會大眾的眼中看起來，他們是需要被「愛心、慈善」幫助的對象，卻往往忽略掉他們自主性，或認為他們就是被動接受「善心」就好。

洪申翰說明，而自立生活，正是要重視障礙者的自主與選擇權，打造友善的社會支持體系與政治參與機會，讓障礙者也和每個人一樣，有權利主動參與社會、參與政治，甚至自我實現，這更是重要的社會與政治人權，「所以這些推動『自立生活』理念的障礙者，一直非常強調要有平等的機會，能親身的社會與政治參與，而非總是被代言。」其中，陳俊翰律師就是最經典的例子。

▲民進黨立委洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

洪申翰強調，一個社會要讓障礙者實踐「自立生活」的理念，並不是容易的事，需要很多的觀念、資源、制度與軟硬體的完整配套，而這也正是陳俊翰和他的夥伴們一直在拼命努力的，「而這位中國媒體人的這段發言，很明顯的，又是以擔憂風險為名，否定俊翰主動參與政治的機會，認為俊翰不該參與民主社會的選舉造勢現場，進行政治倡議。這當然是和俊翰的理念，完全背道而馳。」

洪申翰痛批，王志安的這番言論，其實是又一次的展現對障礙者人權的無知和自以為是，「事實上，這正是這位媒體人，之所以之前在脫口秀節目上，爆出歧視障礙者言行的根源。」

洪申翰也承諾，接下來他們會把陳俊翰的理念繼續往前推進和實踐，尤其在陳俊翰念茲在茲的《身心障礙者權利保障法》的修正上，更大程度納入「自立生活」的資源與機會保障，改善個人助理與同儕支持等等機制，「我們會帶著俊翰的意志與心願，義無反顧的一起完成。」