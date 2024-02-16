　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳柯文哲將身兼政策會執行長　吳思瑤：民眾黨本來就是他一人說了算

▲▼柯文哲 黃國昌 出席民眾黨團晨會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨躍升第三大政黨，近期開始進行內部改組，將由「戰狼小姊姊」陳智菡接任黨團主任、吳怡萱接任新聞部主任一職，傳出黨主席柯文哲將身兼政策會執行長。對此，民進黨立院黨團今（16日）回應，民眾黨就是柯文哲一人說了算，但這是他們家的事，期待民眾黨在政策上提出更多好的、有利國家的政策。

民進黨立院黨團今召開輿情回應記者會，媒體詢問如何看待柯文哲傳出將身兼政策會執行長，民進黨團幹事長吳思瑤表示，這是民眾黨家務事、不評論，以過去民眾黨運行規則或是慣例來看，柯文哲一人身兼非常多職也不奇怪，不管他有沒有具體掛名，大家也知道，民眾黨在體質上可能還是個人說的算，他掛不掛名民進黨不關心。

吳思瑤認為，社會看得很清楚，民眾黨欠缺相對完整的民主制度，無論如何就是柯文哲一人說了算，但這是他們家的事，期待民眾黨在政策上提出更多好的、有利國家的政策，民進黨團都願意跟不同政黨合作，只要對國家是正向的，我們的誠意一直都在。

吳思瑤也補充，民進黨政策會召集人是王義川，黨團跟黨之間政策的對話跟合作一直進行，各政黨端出好的政策跟論述都樂於合作。

民進黨團副幹事長洪申翰認為，確實蠻有趣的，民眾黨作為國會第三大黨，但外界對他們一直有一人政黨的印象，民眾黨一直否認，但又一直端出相關作為驗證是一人政黨。

洪申翰強調，這是他黨事務，但這樣政黨的運作，未來在整體國會運作上，也要如何因應，民進黨還是會有自己的步調，民進黨強調專業分工，政策部門是由高度政策、法案經驗同仁擔任，這代表負責任態度。

ET快訊
快訊／女騎士與化學槽罐車對撞　血流滿地亡
台灣、印度移工合作備忘錄簽了！
年代旅遊欠債千萬！馬爾地夫飯店也受害　向旅客討錢
快訊／韓國瑜拒協商打臉國民黨？ 　傅崐萁回應了
大叔激戰11歲女童4次沒戴套！　第1發就懷孕
年代旅遊16人下午仍飛富國島　全數改自由行
「蚵仔吃到飽」13人食物中毒！　停業3天
李多慧也要離開樂天？　球團回應了
晚安小雞擬拍「強姦摘器官」假影片　網狂罵：判2年太輕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

帛琉曝陸金援挖邦交手段　綠黨團舉例：宏都拉斯未蒙其利、先受其害

議員補選來了！台中市平地原住民、宜蘭第4選區　4月13日進行投票

趙少康憂兩岸敵意升高　談陸漁船翻覆：賴清德要善意重建官方溝通

快訊／韓國瑜拒協商打臉國民黨？ 　傅崐萁：靜候韓院長召集朝野

國人遊富國島遭丟包！民眾黨開協調會　觀光署：將採最重罰

藍喊開臨時會遭韓國瑜打槍　黃揚明：亂衝亂撞恐讓韓不斷當煞車皮

傳柯文哲將身兼政策會執行長　吳思瑤：民眾黨本來就是他一人說了算

大陸台商春節聯誼　邱太三籲對岸：開放、理性看待選後兩岸新局

台商春節聯誼規模重返疫情前　李大維：兩岸不該是「你死我活」

陳俊翰首次造勢獻給民進黨　他曝內幕：陳未完成的理想我們繼續做

晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

台版「非常律師」陳俊翰離世　被罕病纏身：限制不了我的夢

網紅「阿鬧」疑是小雞共犯　跪地被上銬！恐在當地受刑

被丟包富國島還多付720美金　品保怒斥年代旅遊：匪夷所思

《換乘3》輝鉉「拿前任送的禮物分大家」　惠媛崩潰爆哭：太壞了！為什麼帶我來！

帛琉曝陸金援挖邦交手段　綠黨團舉例：宏都拉斯未蒙其利、先受其害

議員補選來了！台中市平地原住民、宜蘭第4選區　4月13日進行投票

趙少康憂兩岸敵意升高　談陸漁船翻覆：賴清德要善意重建官方溝通

快訊／韓國瑜拒協商打臉國民黨？ 　傅崐萁：靜候韓院長召集朝野

國人遊富國島遭丟包！民眾黨開協調會　觀光署：將採最重罰

藍喊開臨時會遭韓國瑜打槍　黃揚明：亂衝亂撞恐讓韓不斷當煞車皮

傳柯文哲將身兼政策會執行長　吳思瑤：民眾黨本來就是他一人說了算

大陸台商春節聯誼　邱太三籲對岸：開放、理性看待選後兩岸新局

台商春節聯誼規模重返疫情前　李大維：兩岸不該是「你死我活」

陳俊翰首次造勢獻給民進黨　他曝內幕：陳未完成的理想我們繼續做

帛琉曝陸金援挖邦交手段　綠黨團舉例：宏都拉斯未蒙其利、先受其害

超商獨家！「湯姆貓與傑利鼠」限量周邊來了　50公分存錢筒、筆袋超Q

台灣、印度移工MOU完成簽署　勞動部：程序進行中

預告晚安小雞下場！前主播蔡明里揭記者會「荒謬」：以為是整人單元

桃猿藍震威苦熬2年轉正職感謝陳瑞振　「沒有他就沒有現在的我」

快訊／貢寮台2線死亡車禍！女騎士與化學槽罐車對撞　血流滿地亡

世青滑冰錦標賽228熱烈展開！日、韓新生代滑冰女神華麗登「台」

年代旅遊停業3個月！欠債沒解決停業再延長　不退費最重可撤照

手提「妻頭顱」上街遊蕩！印度男失控嗆聲路人　驚悚畫面曝

《沉默之丘2》執行長吐槽KONAMI　預告片亂做「不符遊戲內容」

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

政治熱門新聞

陳俊翰初二離世　疑感冒引併發症

快訊／韓國瑜打臉國民黨團！　發通知「程序考量未便召集朝野協商」

分析2026六都市長可能人選　黃暐瀚點將：藍營這3人搶新北

陳俊翰離世！最後貼文：人生成就解鎖

傅崐萁衝「17日臨時會」被韓國瑜喊卡　綠黨團：韓院長還算有點sense

「拒絕國會成政治綜藝秀場！」　10綠委組「為下一代而戰國會連線」

陳俊翰驟逝　柯建銘代表民進黨團哀悼：服務處將做為治喪聯絡處

快訊／韓國瑜拒協商打臉國民黨？ 　傅崐萁：靜候韓院長召集朝野

朱學恒猥褻案今傳陳布朗作證　鍾沛君：這次一家三口並肩作戰

郭正亮：韓國瑜新國會立刻碰到1挑戰

柯文哲人事佈局　「戰狼小姊姊」接黨團主任

陳俊翰母子相伴40年　「沒關係，以後我當你的手」

快訊／台版「非常律師」陳俊翰離世

藍喊臨時會很尷尬　黃國昌：還沒收到通知

更多熱門

相關新聞

陳俊翰首次造勢獻給民進黨　他曝內幕：陳未完成的理想我們繼續做

陳俊翰首次造勢獻給民進黨　他曝內幕：陳未完成的理想我們繼續做

中研院博士後研究員陳俊翰驟然離世，然而，他生前曾因受邀擔任民進黨不分區立委候選人，而出席民進黨在凱道的造勢活動宣講。對此，前立委羅文嘉今（16日）透露，陳俊翰曾反覆詢問他講稿有沒有問題，並且在天氣很冷的情況下還堅持希望把演講做好再回家，此舉也讓羅文嘉感動不已。

民進黨團稱「韓國瑜不開朝野協商」　藍黨團打臉：議事處未發任何回應

民進黨團稱「韓國瑜不開朝野協商」　藍黨團打臉：議事處未發任何回應

韓國瑜不召集協商　民眾黨：尊重

韓國瑜不召集協商　民眾黨：尊重

接民眾黨新聞部主任　吳怡萱：新聞輿情會即時澄清反應

接民眾黨新聞部主任　吳怡萱：新聞輿情會即時澄清反應

陳智菡接任民眾黨團主任　曝柯文哲交辦「4字」：會全力以赴

陳智菡接任民眾黨團主任　曝柯文哲交辦「4字」：會全力以赴

關鍵字：

柯文哲民眾黨黃國昌陳智菡民進黨吳思瑤洪申翰

讀者迴響

熱門新聞

慈妹被KID抱走「掉出車頭燈」疑走光

快訊／晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨判刑2年

柬埔寨不保護嫌犯！　「晚安小雞」本名公開了

父子精液注入體內　她產子不知爹是誰

20萬粉「女高中生」業配Bra　慘被退學

晚安小雞為何帶鬼娃？西港省長曝靈異劇本

開賣不到15天！　蘋果新產品爆退貨潮

女書記身材太好！　地院審判長強行吸吮

火鍋店將兩日「161萬元」營收全發給員工

晚安小雞團隊遭起底！老婆老闆恐都是共犯

高中同學突送驚喜禮物？男遭判11年

「雨水」到！好運3招、3生肖轉運

高雄行人遭騎士猛撞　頭部四肢重傷亡

阿鬧3年前曾闖禍　闖廢棄眷村直播「男女野戰」被判拘

鋒面即將抵達！今晚北東有雨　氣溫「急降12度」時間曝

更多

最夯影音

更多
晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」
21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面