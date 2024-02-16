傳柯文哲將身兼政策會執行長　吳思瑤：民眾黨本來就是他一人說了算

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨躍升第三大政黨，近期開始進行內部改組，將由「戰狼小姊姊」陳智菡接任黨團主任、吳怡萱接任新聞部主任一職，傳出黨主席柯文哲將身兼政策會執行長。對此，民進黨立院黨團今（16日）回應，民眾黨就是柯文哲一人說了算，但這是他們家的事，期待民眾黨在政策上提出更多好的、有利國家的政策。

民進黨立院黨團今召開輿情回應記者會，媒體詢問如何看待柯文哲傳出將身兼政策會執行長，民進黨團幹事長吳思瑤表示，這是民眾黨家務事、不評論，以過去民眾黨運行規則或是慣例來看，柯文哲一人身兼非常多職也不奇怪，不管他有沒有具體掛名，大家也知道，民眾黨在體質上可能還是個人說的算，他掛不掛名民進黨不關心。

吳思瑤認為，社會看得很清楚，民眾黨欠缺相對完整的民主制度，無論如何就是柯文哲一人說了算，但這是他們家的事，期待民眾黨在政策上提出更多好的、有利國家的政策，民進黨團都願意跟不同政黨合作，只要對國家是正向的，我們的誠意一直都在。

吳思瑤也補充，民進黨政策會召集人是王義川，黨團跟黨之間政策的對話跟合作一直進行，各政黨端出好的政策跟論述都樂於合作。

民進黨團副幹事長洪申翰認為，確實蠻有趣的，民眾黨作為國會第三大黨，但外界對他們一直有一人政黨的印象，民眾黨一直否認，但又一直端出相關作為驗證是一人政黨。

洪申翰強調，這是他黨事務，但這樣政黨的運作，未來在整體國會運作上，也要如何因應，民進黨還是會有自己的步調，民進黨強調專業分工，政策部門是由高度政策、法案經驗同仁擔任，這代表負責任態度。