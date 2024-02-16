帛琉曝陸砸重金挖邦交手段　綠黨團點名宏都拉斯：未蒙其利先受其害

▲帛琉總統惠恕仁。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）近日致函美國聯邦參議員指出，中國已提議要將帛琉的觀光飯店「訂好訂滿」，並每年以2000萬美元的價格，營運帛琉當地占地兩英畝的「客服中心」。對此，民進黨立院黨團今（16日）回應，帛琉與我國有堅定合作，反觀宏都拉斯的例子，親中政策是未蒙其利、先受其害。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，可以同步看過去跟台灣有80年邦誼的國家宏都拉斯，還沒有得到當時中國承諾的甜頭，現在已經吃足苦頭，親中政策未蒙其利、先受其害，在宏都拉斯已經看到這樣的例子，對於帛琉，中國花大錢外交屢見不鮮已經不是什麼新聞，他們也拿不出什麼更吸引人的招式，反觀中國內政、經濟部分，多少人民在受苦，但中國政府卻花大錢買外交，中國人民情何以堪？

吳思瑤直言，我國跟帛琉之間有很堅定的信任跟合作，這段時間跟帛琉進行以觀光旅遊為基礎合作，仍不斷加深、加密、加廣，在經濟韌性跟永續發展課題上，彰顯出多元性合作方案，相信邦交國會有正確判斷，在自由民主人權的路上一起奮鬥。

吳思瑤也舉宏都拉斯為例，因與台斷交，終止宏台雙邊貿易協定，但中國當初建交的承諾迄今未兌現，衝擊了宏國白蝦出口市場，結果現在減少了1萬多個工作機會，外匯更銳減近1,500萬美金，中國對於白蝦養殖業開的空頭支票全部沒兌現，「這些國際社會都看得很清楚，這樣的花招還走得通嗎？」

民進黨團副幹事長洪申翰表示，去年他在COP28聯合國氣候變遷大會中，帛琉就是最好伙伴，訪團與帛琉總統惠恕仁有非常深度的交流，這是多年外交成果展現，現在希望建立經濟連結、醫療合作等等，跟中國單純靠錢買、籠絡，且最後成為一屁股爛帳，完全不同。

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