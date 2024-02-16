向陳俊翰致歉！王志安捐100萬日圓遭罕病基金會拒收：已完成退款

▲中研院法學所博士後研究員陳俊翰，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央研究院法律學研究所博士後研究學者、民進黨不分區被提名人陳俊翰11日離世，大陸央視前記者王志安昨下午在XPO出了沒來得及發出的「道歉信」，內文提到捐款罕見病基金會捐款100萬日元，算是他誠懇道歉的佐證。罕見疾病金金會今（16）日聲明表示收到該筆款項，但無法認同侵犯尊嚴者及其道歉與捐助款項之間產生對價關聯；謹此婉拒王志安先生之捐款並已完成退款。

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▲王志安捐款罕病基金會遭退回，退款匯水單。（圖／罕病基金會提供）

罕見疾病基金會今日聲明，基金會於農曆年假前獲台北富邦銀行通知有一筆透過日本公司TOKYOFUKOU CO.,LTD捐款日幣100萬元(約合台幣21萬)。經網路搜尋得知王志安先生為該公司(東京風行株式會社)創會人，且日前透過自媒體頻道宣稱捐款100萬日幣給台灣罕見疾病基金會，以及後續王先生所發佈之道歉聲明文中亦提及此筆捐款。

罕病基金會指出，經本會董事會決議，本會應無立場代表台灣120萬身心障礙者及陳俊翰律師本人接受王先生道歉，而且無法認同侵犯尊嚴者及其道歉與捐助款項之間產生對價關聯。謹此婉拒王志安先生之捐款並已完成退款。

基金會強調，陳俊翰律師代表全台120萬身心障礙朋友，長期投身身障者及罕病族群權益倡議，全盡畢生心力伸張身心障礙者人權，眾人萬分欽佩俊翰律師的無比勇氣、智慧與努力，除萬分不捨陳俊翰律師驟逝，本會更將持續發揚俊翰律師的信念及理想，與台灣社福公益各界，共同為更進步更美好的台灣社會戮力不懈。