每年全球逾40萬兒童及青少年罹癌　花蓮慈院提醒兒癌九大警訊

▲響應國際兒童癌症日，花蓮慈院舉辦兒童癌症個案分享暨宣導活動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國際兒童癌病協會訂定每年2月15日為國際兒童癌症日，花蓮慈濟醫院在15日上午舉辦「因為愛．我們『童』在一起」兒童癌症個案分享暨宣導活動，並邀請來自越南的白血病女孩安蘇、台灣白血病病友谷小妹與家人現身分享，而花蓮慈院團隊也呼籲大眾重視兒童癌症的九大警訊，以達到早期診斷、早期治療的機會。

根據WHO世界衛生組織統計，每年全球有超過40萬兒童及青少年罹患癌症，而每3分鐘就有1人死亡。

▲谷爸爸（右）與谷小妹（左）分享治療過程之案，也向現場的小病友加油打氣，祝福他們早日康復。

不明原因疼痛、淋巴結腫大、出現腫塊、持續不明原因的發燒、生長發育改變、貧血或出血、神經系統異常症狀，以及神經母細胞瘤和視網膜母細胞瘤的病變等兒童癌症警訊得留意，須盡快就醫接受進一步檢查。

楊尚憲主任表示，兒童癌症不像大人可以透過癌症篩檢來發現，且年紀小的孩子沒有辦法主動表達不舒服，所以這些警訊需要透過家屬、學校老師等更多人的警覺，讓癌症能早期發現，就能更早的提供他們適當的治療，讓他們有機會回到原本的人生。

▲安蘇的母親張女士（右）感動表示，很感謝花蓮慈院醫療團隊的細心照護，此刻的她真的感到很幸福。

今年1歲的安蘇（An Thu）在4個月大時不明原因持續發燒、身上出現不明出血點，原以為是被蚊蟲叮咬，就醫檢查發現白血球異常，確診罹患白血病，越南當地醫院隨即聯繫楊尚憲醫師，幸運在慈濟骨髓幹細胞中心配對成功，去年11月從越南跨海來到花蓮慈院進行治療，今年1月移植順利並在除夕出院，目前需定期回診追蹤觀察。

安蘇的母親張女士感動表示，孩子在花蓮慈院治療期間，得到很多的關心與幫助，從接受骨髓移植至今已35天了，目前她恢復的很好，也希望能順利康復，一家人一起返回家鄉越南，很感謝花蓮慈院醫療團隊的細心照護，此刻的她真的感到很幸福。

▲楊尚憲醫師表示，兒童癌症不像大人可以透過癌症篩檢來發現，且年紀小沒有辦法主動表達不舒服，所以這些警訊需要更多人的警覺。

另一位同樣罹患白血病的谷小妹，在2歲時連續發燒多天，同時發現身上出現不明小紅點，就醫診斷為白血病，幸運的是經過2年多的化療，順利康復沒有復發，今年14歲她已是位亭亭玉立的國中生，谷爸爸說，當時突然發生這樣的狀況真的很措手不及，還好有楊醫師帶領團隊一路陪伴照護，順利完成所有療程，現在一家人的日子歸於平靜，女兒也能開心的過上正常生活，真的非常謝謝。谷小妹也向現場的小病友加油打氣，祝福他們早日發現、早日康復。

▲藝術治療師劉家妤說，藝術治療的目標是正常化這醫療環境，讓小朋友不再害怕醫療場域，安心接受治療。

除了提升大眾對兒癌警訊的警惕性，藝術治療師劉家妤也帶動孩子、家長透過畫畫、貼紙創作「讚」出來鼓勵彼此。劉家妤指出，藝術治療的目標是正常化這醫療環境，藉由藝術創作、布偶、玩具等等，讓小朋友不再害怕醫療場域；而團隊也與瑞信兒童醫療基金會合作，今年有音樂治療師加入，透過聲音來安撫、調適病童的心情，減輕他們對於打針、吃藥的害怕，能一步步穩定的接受醫療介入。

▲林欣榮院長特別送上喜氣洋洋的糖果福袋為病童加油打氣。

「新年快樂，祝福你早日康復。」林欣榮院長特別送上喜氣洋洋的糖果福袋為病童加油打氣，林欣榮院長表示，每個孩子都是寶，感恩兒癌團隊細心照護這些孩子，期待透過精準的診斷與治療，讓花蓮慈院能成為癌症最後希望的地方，讓孩子能健康快樂長大。

